ウェルネスビデオを作成する: 健康コンテンツへの簡単なステップ

AIアバターを使用して、プロフェッショナルな結果を得るために健康とウェルネスのビデオを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若年層を対象にした45秒のエネルギッシュな健康教育ビデオを開発し、日常の健康維持のための3つの簡単な健康ヒントを提供します。スクリプトからのテキストをビデオに利用して、動的な画面上の情報を提供し、すべてのコンテンツに正確な字幕を含めます。ビデオは明るく魅力的なビジュアルと素早いカット、そしてアップビートでモチベーショナルなサウンドトラックを持つべきです。
サンプルプロンプト2
効果的なワークアウトガイダンスを求める個人を対象にした30秒のプロモーションビデオを制作します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな外観を作り、メディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストック映像を組み込んで様々なエクササイズを示します。視覚スタイルは活気に満ちたもので、インスパイアリングでリズミカルな音楽トラックに設定されるべきです。
サンプルプロンプト3
ホリスティックウェルネスビジネスの新しいウェルネスコースを潜在的なクライアントに宣伝するための50秒のインスパイアリングなビデオをデザインします。ビデオには証言や主要な利点を含め、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して様々なソーシャルメディアプラットフォームに最適化し、プロフェッショナルでありながら励みになる視覚スタイルを維持し、現代的なグラフィックと励みになる現代的なオーディオ背景を持たせます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ウェルネスビデオの作成方法

AIと直感的なツールを活用して、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成し、オーディエンスに響く健康とウェルネスのビデオを作りましょう。

1
Step 1
初期ビデオを作成する
スクリプトを入力し、「スクリプトからのテキストをビデオに」を使用して、インパクトのある「健康とウェルネスビデオ」の基礎となるシーンを迅速に生成します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様な「AIアバター」のライブラリから選択し、コンテンツを体現することで、ウェルネスプレゼンテーションに親しみやすくプロフェッショナルなタッチを加えます。
3
Step 3
ナレーションとブランディングを追加する
高品質な「ナレーション生成」を統合してメッセージを明確に伝えます。ブランディングコントロールを使用して、すべてのコンテンツで一貫性を維持しながらビデオをカスタマイズします。
4
Step 4
字幕付きでエクスポートする
「字幕」を自動的に追加してアクセシビリティを向上させ、完成したウェルネスビデオを簡単にエクスポートし、どのプラットフォームでも共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなウェルネスメッセージを届ける

強力なモチベーショナルビデオを生成し、オーディエンスのウェルネスジャーニーを高め、ポジティブな変化と幸福を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIアバターを使用してどのようにウェルネスビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは強力なウェルネスビデオメーカーで、リアルなAIアバターを使用して魅力的な健康とウェルネスのビデオを作成できます。スクリプトからのテキストをビデオに利用し、プロフェッショナルなナレーション生成を活用してメッセージを明確に伝えます。

HeyGenは魅力的な健康とウェルネスのビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは多様なビデオテンプレートとブランディングコントロールを備えた直感的なビデオエディターを提供し、一貫した外観を維持します。簡単に字幕を追加し、動的なシーンを取り入れて、情報豊かで視覚的に魅力的な健康とウェルネスのビデオを作成します。

HeyGenは健康コンテンツの作成プロセスを効率的に簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenのユーザーフレンドリーなプラットフォームはクリエイティブエンジンとして機能し、ビデオ制作を効率化します。これにより、広範な編集ソフトウェアの知識がなくても高品質なビデオコンテンツを効率的に作成できます。これにより、ウェルネスビジネスはビデオマーケティングコンテンツを効果的に拡大できます。

HeyGenはどのようにして私のウェルネスビデオをグローバルなオーディエンスに届けることを保証しますか？

HeyGenは多言語のナレーション生成をサポートし、自動的に字幕を生成することで、健康とウェルネスのビデオコンテンツをより広いグローバルなオーディエンスにアクセス可能にします。また、モバイル視聴に最適化することで、様々なプラットフォームでの最大のリーチとエンゲージメントを保証します。