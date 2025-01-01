新入社員向け歓迎ビデオの作り方
カスタムトレーニングビデオを使用して、新入社員に完璧なトーンを設定し、情報の保持を向上させましょう。HeyGenを使用してビデオスクリプトから簡単に生成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
60秒の新入社員向けビデオを制作し、オンボーディングプロセスの重要な側面を明確に説明します。モダンで情報豊かなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ビデオスクリプトの正確でプロフェッショナルな配信を確保します。
新しいチームメンバーが本当に歓迎され、つながりを感じられるようにすることを目的とした、30秒のパーソナライズされた社員オンボーディングビデオを開発します。この温かく、インスパイアリングなビデオには、チームリーダーからのパーソナライズされた挨拶を含め、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、従業員のエンゲージメントを高める本格的でカスタムオーディオメッセージを追加します。
新入社員向けに50秒の情報豊かで視覚的に魅力的なオンボーディングビデオをデザインし、会社の主要なポリシーと福利厚生に焦点を当てます。洗練されたプロフェッショナルな美学とダイナミックなトランジションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、複雑な情報を簡素化する高品質なプロダクションを迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員オンボーディングビデオを強化できますか？
HeyGenを使用すると、AIアバターと既存のスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的でパーソナライズされた社員オンボーディングビデオを迅速に作成できます。これにより、オンボーディングプロセスが効率化され、新入社員が初日から会社の文化に接続できるようになります。
新入社員向けの歓迎ビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴやカラーをパーソナライズされた社員オンボーディングビデオに組み込むことができます。また、さまざまなビデオテンプレートや豊富なメディアライブラリを利用して、独自の会社文化に合わせることができます。
新入社員向けビデオを作成する最も簡単な方法は何ですか？
HeyGenのAIビデオメーカーを使用すると、高品質な新入社員向けビデオを簡単に作成できます。ビデオスクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成がプロフェッショナルなコンテンツを効率的に制作し、制作時間を大幅に短縮します。
AIアバターは社員歓迎ビデオの体験をどのように向上させますか？
HeyGenのAIアバターは、従来の撮影を必要とせずに、社員歓迎ビデオにダイナミックで一貫した人間的なタッチをもたらします。これにより、すべての新入社員が高品質で魅力的な紹介を受け、会社のプロフェッショナリズムを反映し、情報の保持を向上させます。