AIを使って新規顧客向けのウェルカムビデオを作成
HeyGenの使いやすいテンプレートとシーンを活用して、ユーザー体験と顧客維持を向上させる魅力的なオンボーディングビデオを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンライン会員サービスの新規加入者を対象にした45秒のオンボーディングビデオをデザインしてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、エネルギッシュなビジュアルとアップビートな音声スタイルでメッセージを届け、顧客のエンゲージメントを強化します。
eコマースプラットフォームの初回購入者向けに、60秒のパーソナライズされたウェルカムビデオを作成することを想像してください。このビデオは新しい顧客を温かく迎え、人気のある商品カテゴリーを紹介する可能性があり、優しいボイスオーバー生成を維持し、彼らが大切にされていると感じさせるソフトなビジュアル美学を保ちます。
新しいソフトウェアユーザーをコア機能に導くために設計された45秒のチュートリアルビデオを開発してください。このビデオは情報豊かなビジュアルスタイルを持ち、明確な画面録画を組み込み、字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、初期学習を簡素化することで長期的な顧客維持をサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
新規顧客向けのウェルカムビデオを迅速に作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenは新規顧客向けのウェルカムビデオ作成を簡素化し、迅速にエンゲージメントを高めることができます。プロフェッショナルなビデオテンプレートとAIアバターを活用して、広範な編集なしで洗練されたオンボーディングビデオを制作できます。
HeyGenは顧客オンボーディングビデオをパーソナライズして、より良いユーザー体験を提供するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは新規顧客のユーザー体験を大幅に向上させるパーソナライズされたビデオを作成することができます。AIアバターとカスタムブランディングを活用して、ユニークで記憶に残る顧客オンボーディングビデオを提供します。
ウェルカムビデオの効果を高めるHeyGenの機能は何ですか？
HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ、AIアバター、ボイスオーバー生成などの強力な機能を提供し、魅力的なウェルカムビデオを作成します。また、字幕やブランディングコントロールを追加して、メッセージが明確でブランドに沿ったものになるようにし、顧客維持を向上させます。
なぜ企業はウェルカムメールやオンボーディングにAIアバターを使用すべきですか？
HeyGenを使用してウェルカムメールにAIアバターを統合することで、注目を集める魅力的なアニメーションビデオコンテンツを作成できます。このアプローチは顧客エンゲージメントを大幅に向上させ、新規顧客が提供内容を迅速に理解するのに役立ち、全体的なユーザー体験を向上させます。