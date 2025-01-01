視聴者を顧客に変えるウェブサイトデモ動画を作成する
魅力的なコンテンツとクリアなボイスオーバー生成を使用して、主要な機能を強調するプロフェッショナルな製品デモ動画を簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーがオンラインプレゼンスを構築するための製品デモ動画作成ガイドとして、ユーザーフレンドリーな60秒のビデオチュートリアルをデザインします。このビデオは、親しみやすくアクセスしやすいステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、心地よいバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して作成を簡素化し、最大限の明確さとリーチを実現するために明確な字幕を含め、製品の思慮深いデザインを紹介します。
忙しいテクノロジーに精通したプロフェッショナルが新しいツールを評価するための30秒のソフトウェアデモ動画を制作し、主要な機能と利点を強調します。動画はテンポが速く、インパクトのあるもので、鮮明なグラフィックスとHeyGenのAIアバターを使用して重要な情報を簡潔に提示します。最終出力は、さまざまなプラットフォームに最適化され、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して即座に共有可能にします。
ブランド認知度とソーシャルメディアでのエンゲージメントを高めることに焦点を当てたマーケティングチーム向けに、ソフトウェアデモ動画を効果的に作成する方法を示すクリエイティブな50秒のビデオを作成します。ビジュアルスタイルは豊かで物語性があり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを取り入れます。スクリプトからのテキストを使用して視聴者をプロセスに導き、目を引く情報豊富な作品を作成します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
魅力的な製品/ウェブサイトトレーニングビデオを作成する.
ウェブサイトのウォークスルーを動的でAI駆動のトレーニングビデオに変換し、ユーザーの理解と保持を向上させ、シームレスなオンボーディングを実現します。
ソーシャルメディア向けのウェブサイトデモ動画を制作する.
ウェブサイトデモを魅力的なソーシャルメディアコンテンツに迅速に適応させ、エンゲージメントを高め、プラットフォーム全体でより広いオーディエンスにリーチします。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品デモ動画の作成を支援しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな製品デモ動画を簡単に作成できるようにします。直感的なビデオテンプレート、AIボイスオーバー生成、カスタムブランディングオプションを活用して、製品のユニークな機能を効果的に紹介し、デモ動画を際立たせます。
HeyGenは包括的なウェブサイトデモ動画を作成するためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、ウェブサイトの機能やソフトウェアデモ動画をキャプチャするための強力な画面録画機能を提供します。AIボイスオーバー、自動字幕、そして高解像度でのエクスポートを使用して、洗練されたプレゼンテーションを実現します。
HeyGenでのデモ動画のカスタムブランディングオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、ブランドキット機能を使用して、ブランドのロゴ、色、フォントをシームレスに適用することで、広範なカスタマイズを可能にします。これにより、デモ動画がソーシャルメディアでの共有や広範なマーケティング活動において一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenは動的なデモ動画を作成するためのビデオ編集プロセスを簡素化できますか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターと強力なAI機能を備えており、ビデオ編集を簡素化します。テキスト、トランジション、アニメーションをすばやく追加し、数秒で字幕を生成し、すべてのデモ動画の作成を効率化します。