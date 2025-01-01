ウォークスルービデオを作成する: 簡単な作成ガイド
数分で魅力的なウォークスルーを作成しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、アニメーションとボイスオーバーを使用して動的なコンテンツを迅速に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
購入を検討しているテクノロジーに精通した消費者を対象に、革新的なスマートホームデバイスの利点とコア機能を紹介する90秒のウォークスルービデオを制作してください。ダイナミックなグラフィック要素と微妙なアニメーションを使用して機能を強調し、活気のあるビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュなバックグラウンドトラックと親しみやすく説得力のある声で補完します。HeyGenのAIアバターを活用してプレゼンテーションを行い、製品のウォークスルーを個人的で親しみやすくし、その使いやすさを示します。
新しいチームメンバーのオンボーディングと部門間の一貫したワークフローを確保するために設計された新しい内部データ入力プロトコルを説明する2分間の詳細なビデオ作成ガイドを開発してください。ビデオは、画面録画と画面上の説明テキストを組み合わせた、シンプルで指導的なビジュアルスタイルを採用する必要があります。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用することで、コンテンツが明確なビジュアルウォークスルーに正確に翻訳され、タイムラインのナビゲート方法とエクスポートの準備方法を理解するプロセスが合理化されます。
将来のオフィススペースデザインコンセプトを紹介する1.5分のバーチャルツアービデオを作成し、主要なクライアントやステークホルダーがリモートでレイアウトを視覚化できるようにします。ビジュアルの美学は没入感があり洗練されており、3Dレンダリングと建築ウォークスルーを通じたスムーズなカメラの動きを特徴とし、洗練されたアンビエントミュージックとプロフェッショナルなナレーションが付随します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、最終出力が高解像度を維持し、さまざまなプレゼンテーション画面に最適化されていることを確認し、現代のビデオエディターの能力を示します。
よくある質問
HeyGenはプロフェッショナルなウォークスルービデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバーを備えた魅力的なビデオコンテンツに変換することで、プロフェッショナルなウォークスルービデオの作成プロセスを簡素化します。当プラットフォームは、包括的なウォークスルーを迅速に構築するためのテンプレートとシーンの豊富なライブラリを提供し、複雑なビデオ編集の経験がなくても利用できます。
HeyGenはウォークスルービデオのカスタマイズにどのような編集機能を提供しますか？
HeyGenは、ウォークスルービデオを強化するための強力な編集ツールを提供し、注釈、テキスト、グラフィック要素を追加できます。ライブラリからメディアを統合し、直感的なタイムラインでビデオを管理し、ブランドコントロールを適用して洗練された最終製品を作成できます。
HeyGenのウォークスルービデオを高品質なフォーマットでエクスポートできますか？
はい、HeyGenは完成したウォークスルービデオを高品質なMP4ファイルでエクスポートすることをサポートしており、さまざまなプラットフォームで優れた解像度を保証します。これにより、詳細なウォークスルーをシームレスかつプロフェッショナルに共有できます。
HeyGenはウォークスルーのための高度なボイスオーバーと字幕オプションをサポートしていますか？
HeyGenは、ウォークスルーのステップを明確かつプロフェッショナルに伝えるための高度なボイスオーバー生成を提供します。さらに、自動字幕とキャプション機能を利用して、すべての視聴者にとってビデオコンテンツがアクセスしやすく、理解しやすいものにします。