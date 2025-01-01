ウォークスルービデオを作成する: 簡単な作成ガイド

数分で魅力的なウォークスルーを作成しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、アニメーションとボイスオーバーを使用して動的なコンテンツを迅速に生成します。

257/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
購入を検討しているテクノロジーに精通した消費者を対象に、革新的なスマートホームデバイスの利点とコア機能を紹介する90秒のウォークスルービデオを制作してください。ダイナミックなグラフィック要素と微妙なアニメーションを使用して機能を強調し、活気のあるビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュなバックグラウンドトラックと親しみやすく説得力のある声で補完します。HeyGenのAIアバターを活用してプレゼンテーションを行い、製品のウォークスルーを個人的で親しみやすくし、その使いやすさを示します。
サンプルプロンプト2
新しいチームメンバーのオンボーディングと部門間の一貫したワークフローを確保するために設計された新しい内部データ入力プロトコルを説明する2分間の詳細なビデオ作成ガイドを開発してください。ビデオは、画面録画と画面上の説明テキストを組み合わせた、シンプルで指導的なビジュアルスタイルを採用する必要があります。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用することで、コンテンツが明確なビジュアルウォークスルーに正確に翻訳され、タイムラインのナビゲート方法とエクスポートの準備方法を理解するプロセスが合理化されます。
サンプルプロンプト3
将来のオフィススペースデザインコンセプトを紹介する1.5分のバーチャルツアービデオを作成し、主要なクライアントやステークホルダーがリモートでレイアウトを視覚化できるようにします。ビジュアルの美学は没入感があり洗練されており、3Dレンダリングと建築ウォークスルーを通じたスムーズなカメラの動きを特徴とし、洗練されたアンビエントミュージックとプロフェッショナルなナレーションが付随します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、最終出力が高解像度を維持し、さまざまなプレゼンテーション画面に最適化されていることを確認し、現代のビデオエディターの能力を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ウォークスルービデオの作り方

プロセスや製品を明確かつ効果的に案内する魅力的なウォークスルービデオを効率的に作成します。

1
Step 1
プロジェクトの基盤を作成
関連するテンプレートを選択するか、スクリプトから始めます。HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を活用して、ウォークスルーの初期シーンを迅速に生成します。
2
Step 2
ウォークスルーコンテンツを追加
画面録画や既存のビデオクリップをタイムラインに統合します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して、デモを強化する関連ビジュアルやBロールを含めます。
3
Step 3
明確さとエンゲージメントを向上
「ボイスオーバー生成」、キャプション、グラフィック要素を追加して理解を深めます。注釈やアニメーションテキストを使用して重要なエリアを強調し、視聴者を効果的に各ステップに案内します。
4
Step 4
ウォークスルーをエクスポートして共有
ウォークスルーが完成したら、希望のフォーマットと解像度でエクスポートします。HeyGenはさまざまな「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを提供し、ビデオがどのプラットフォームでも準備が整うようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアウォークスルーを作成

.

製品を紹介したり機能を説明したりするために、ソーシャルメディアに最適化された魅力的なウォークスルービデオやクリップを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはプロフェッショナルなウォークスルービデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバーを備えた魅力的なビデオコンテンツに変換することで、プロフェッショナルなウォークスルービデオの作成プロセスを簡素化します。当プラットフォームは、包括的なウォークスルーを迅速に構築するためのテンプレートとシーンの豊富なライブラリを提供し、複雑なビデオ編集の経験がなくても利用できます。

HeyGenはウォークスルービデオのカスタマイズにどのような編集機能を提供しますか？

HeyGenは、ウォークスルービデオを強化するための強力な編集ツールを提供し、注釈、テキスト、グラフィック要素を追加できます。ライブラリからメディアを統合し、直感的なタイムラインでビデオを管理し、ブランドコントロールを適用して洗練された最終製品を作成できます。

HeyGenのウォークスルービデオを高品質なフォーマットでエクスポートできますか？

はい、HeyGenは完成したウォークスルービデオを高品質なMP4ファイルでエクスポートすることをサポートしており、さまざまなプラットフォームで優れた解像度を保証します。これにより、詳細なウォークスルーをシームレスかつプロフェッショナルに共有できます。

HeyGenはウォークスルーのための高度なボイスオーバーと字幕オプションをサポートしていますか？

HeyGenは、ウォークスルーのステップを明確かつプロフェッショナルに伝えるための高度なボイスオーバー生成を提供します。さらに、自動字幕とキャプション機能を利用して、すべての視聴者にとってビデオコンテンツがアクセスしやすく、理解しやすいものにします。