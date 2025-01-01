AIでボドキャスト動画を作成：プロフェッショナルで簡単

スタジオ品質のボドキャスト動画を簡単に作成。強力なスクリプトからのテキスト動画機能でオーディオを動画コンテンツに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
インディーポッドキャスターを対象にした60秒の魅力的なクリップを開発し、既存のポッドキャストをダイナミックでアニメーション化された動画コンテンツにシームレスに変換する方法を示し、明瞭で会話的なオーディオと自動生成された「字幕/キャプション」でより広いリーチを実現します。
サンプルプロンプト2
テクノロジーに精通したクリエイター向けの30秒の魅力的な生成動画を想像し、「AIポッドキャストジェネレーター」の力を示し、洗練された未来的なビジュアルと明瞭なAI生成の声を使用してスタジオ品質のコンテンツを制作し、表現力豊かな「AIアバター」を使ってメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケター向けの45秒の情報動画を作成し、効率的な動画編集ワークフローを強調し、コンテンツを記録、編集、再利用する方法を紹介し、テンポの速い情報ビジュアルスタイルとアップビートで自信に満ちたオーディオトラックを使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を活用して迅速なコンテンツ生成を実現します。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ボドキャスト動画の作り方

AIポッドキャストジェネレーターを使用して、ポッドキャストのオーディオを魅力的なスタジオ品質の動画に変換し、コンテンツ作成と動画編集を簡素化します。

1
Step 1
オーディオまたはスクリプトをアップロード
ポッドキャストのオーディオをアップロードするか、スクリプトを貼り付けてコンテンツ作成を開始します。プラットフォームの「スクリプトからのテキスト動画」機能により、ビジュアルコンテンツへのシームレスな変換が可能です。
2
Step 2
ビジュアルとテンプレートを選択
さまざまな「テンプレートとシーン」から選択して、ビジュアルストーリーを構築し、オーディオに基づいた魅力的な動画コンテンツを生成します。
3
Step 3
キャプションを追加して調整
ボドキャストに「字幕/キャプション」を自動的に追加して、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。テキストベースの編集を利用して、動画をシームレスに微調整します。
4
Step 4
ボドキャストをエクスポート
生成動画に満足したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してスタジオ品質のボドキャストを簡単にエクスポートし、YouTubeなどのプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

より多くのコースを作成し、世界中の学習者にリーチ

.

多様な学習者向けにより包括的なボドキャストコースを作成し、教育のリーチを拡大します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなボドキャスト動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenの高度なAIポッドキャストジェネレーターは、プロセス全体を簡素化します。オーディオを魅力的なビジュアルコンテンツに簡単に変換でき、ポッドキャストをスタジオ品質のボドキャスト動画に生成動画機能を使って簡単に記録、編集、再利用できます。

HeyGenは効率的なコンテンツ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenはAI駆動のプラットフォームを活用し、生成動画と多様なAIボイスを使用してコンテンツ作成を効率化します。プロフェッショナルなテンプレートとテキストベースの編集を利用して、広範な動画編集の専門知識なしで魅力的な動画を迅速に制作できます。

HeyGenはキャプションやトランスクリプションのような高度な動画編集機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは正確なキャプションとトランスクリプションを自動生成し、視聴者のアクセシビリティを大幅に向上させます。テキストベースの編集を使用して動画コンテンツを微調整し、編集プロセス全体を簡素化できます。

HeyGenを使用してポッドキャスト動画を作成する利点は何ですか？

HeyGenは直感的なAIツールを使用して、ポッドキャストを高品質のボドキャスト動画に簡単に変換できるようにクリエイターを支援します。これにより、コンテンツ作成が簡素化され、視聴者のエンゲージメントが向上し、複雑な動画編集ワークフローなしでプロフェッショナルなコンテンツを提供できます。