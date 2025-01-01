視聴者をユーザーに変えるUIデモ動画を作成する
魅力的な製品デモ動画を迅速に開始します。私たちの高度なプラットフォームは、スクリプトをシームレスなテキスト-to-ビデオに変換し、ダイナミックなビジュアルを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の製品UI内の新機能を紹介する45秒のダイナミックな動画をデザインしてください。既存のユーザーと製品マネージャーをターゲットにしたこの魅力的なセグメントでは、新しい「製品機能」を強調するために、現代的でアップビートなビジュアルスタイルで注釈付きのスクリーンキャプチャを素早く表示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、紹介と説明のセグメントを迅速に生成し、重要な情報を明確な字幕で効率的に伝えます。
技術サポートスタッフとエンドユーザーを対象に、一般的なUIの問題の迅速な修正方法や有用な「UIデモ動画の作成」ヒントを示す30秒の指導動画を開発してください。ビジュアルアプローチは直接的で情報提供的であり、視聴者にステップを案内するためにフレンドリーなAIアバターを組み込むことができます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、この迅速なチュートリアル動画の構造化された出発点を提供し、制作を効率化します。
ステークホルダーと潜在的な投資家を対象に、UI全体のワークフローの概要を提供する2分間の洗練された「製品デモ動画」を作成してください。プレゼンテーションは包括的でストーリーテリング的なビジュアルスタイルを採用し、スムーズなトランジションと控えめなバックグラウンドミュージックを使用して、主要な価値提案を強調します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、補足的なBロール映像を提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、さまざまなプレゼンテーションプラットフォームに適したプロフェッショナルな配信を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品デモ動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なプラットフォームを提供し、高品質な製品デモ動画を効率的に作成できます。AIアバターとボイスオーバー生成を活用して、製品の特徴を効果的に紹介する魅力的なコンテンツを迅速に制作します。
HeyGenはソフトウェアデモ動画の編集にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenには強力なドラッグ＆ドロップエディターが含まれており、録画した映像や他のメディアをソフトウェアデモ動画にシームレスに統合できます。シーンをカスタマイズし、字幕を追加し、オンラインビデオ制作のあらゆる側面を簡単に洗練できます。
HeyGenは私のチュートリアル動画にAIボイスオーバーと字幕を自動生成できますか？
もちろんです。HeyGenはスクリプトから直接AIボイスオーバーを生成し、チュートリアル動画にプロフェッショナルな音声を提供します。また、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させるために、字幕/キャプションを自動的に追加できます。
HeyGenでは製品動画をカスタマイズするためのブランディングコントロールはどのように提供されていますか？
HeyGenは、ロゴの組み込み、特定のブランドカラーの使用、プロフェッショナルなビデオテンプレートの利用など、広範なブランディングコントロールを提供します。これにより、製品動画が会社のアイデンティティに完全に一致することを保証します。