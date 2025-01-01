AIの力でUGCスタイルの広告動画を作成

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、マーケティングキャンペーンのための魅力的なAI動画を生成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーとeコマースブランド向けに、AI広告メーカーの効率性を強調した45秒の説得力のある動画をデザインします。この動画は、プロフェッショナルでありながらダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、モダンなモーショングラフィックスでサポートされ、明確で自信に満ちたナレーションを提供します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、インパクトのあるマーケティングキャンペーンの作成を迅速に加速する方法を示します。
サンプルプロンプト2
SaaS企業やサービスプロバイダーを対象にした心温まる60秒のテスティモニアル動画を制作し、真実の顧客ストーリーを強調します。ビジュアルスタイルは温かく信頼できるもので、自然光と共感できるシナリオを使用し、会話調の音声スタイルと組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を紹介し、書かれたテスティモニアルに命を吹き込み、個人的で魅力的なものにします。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターとデジタルマーケター向けに、シンプルなスクリプトからAI動画を生成する方法を示すエネルギッシュな30秒の動画を開発します。ビジュアルスタイルはテンポが速く活気に満ちており、クリエイティブなトランジションを示すクイックカットと、現代的なエレクトロニックミュージックを伴います。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、クリエイターがさまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを即座に最適化できるようにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

UGCスタイルの広告動画の作り方

直感的なツールとカスタマイズ可能なオプションを使用して、スクリプトから最終エクスポートまで、魅力的なUGCスタイルの広告動画を簡単に作成。

1
Step 1
スクリプトを作成
広告のための魅力的なスクリプトを作成します。テキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたコンテンツを瞬時にダイナミックな動画ナラティブに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
カスタマイズ可能なテンプレートから選択して基盤を設定します。手に持った商品の映像など、特定のメディアをアップロードしてシーンを個別化します。
3
Step 3
AIアバターとボイスオーバーを追加
リアルなAIアバターを組み込んでメッセージを伝え、自然な音声のボイスオーバーを生成して、広告が視聴者に明確に響くようにします。
4
Step 4
UGCスタイルの広告をエクスポート
作成したものを確認し、アスペクト比や要素の最終調整を行った後、磨き上げたUGCスタイルの広告動画をエクスポートし、キャンペーンのためのAI動画を生成する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリーの紹介

本物の顧客の声を魅力的なAI動画に変換し、ブランドの信頼性と信用を構築。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてUGCスタイルの広告動画を迅速に作成するのを助けますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、魅力的なUGCスタイルの広告動画を簡単に作成できるようにします。

HeyGenでどのようなAI動画を生成できますか？

HeyGenを使用すると、さまざまな目的に合わせた多様なAI動画を生成できます。リアルなAIアバターと現実的なボイスオーバーを使って、スクリプトを簡単に動画に変換し、テスティモニアル動画や商品紹介に最適です。

HeyGenはクリエイティブコンテンツのためのカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはクリエイティブコンテンツ制作を迅速に開始するための多様なカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、コンテンツクリエイターが高インパクトのマーケティングキャンペーンを効率的に作成するのを助けるように設計されています。

HeyGenで生成されたAI動画にブランドのアイデンティティを統合できますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや色などのブランドコントロールをAI動画にシームレスに統合することを可能にします。これにより、AIアバターと全体の動画コンテンツが一貫してブランドの独自のアイデンティティを反映します。