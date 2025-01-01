カメラを使わないチュートリアル動画の作り方：完全ガイド
AIボイス、画面録画、豊富なストック映像を活用して、HeyGenのボイスオーバー生成による魅力的な顔の見えないチュートリアルを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、製品を紹介するための「カメラに映らない動画」を作成する革新的な方法を示す90秒のダイナミックな説明動画を制作してください。この動画は、質の高い「ストック映像」とアニメーションを組み合わせた魅力的なビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックを設定し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」と「字幕/キャプション」を活用して、最大限の視聴者リーチと明確さを実現します。
技術愛好家を対象にした複雑なソフトウェア機能を主に「画面録画」を使用して詳細に説明する2分間の技術的なウォークスルーを開発してください。動画のビジュアルスタイルはモダンで正確であり、特定のUI要素をアニメーションオーバーレイで強調し、HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」と適応可能な「テンプレートとシーン」を活用して、統一感のあるプレゼンテーションをサポートします。
マーケティング専門家をターゲットにした45秒のソーシャルメディアクリップをデザインし、「顔の見えない動画」の力を示して迅速なコンテンツ配信を行います。テンポの速い、視覚的に魅力的なスタイルを採用し、鮮やかなアニメーション要素と説得力のある「AIボイス」を使用します。HeyGenの「AIアバター」機能を活用して、カメラに人間のプレゼンターが必要ないガイドやナレーターを表現し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化された出力を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはカメラを使わずにチュートリアル動画を作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenはAIを活用したソフトウェアで、カメラを必要とせずにプロフェッショナルなチュートリアル動画を制作できます。スクリプトからのテキスト動画機能を活用して、AIボイスとAIアバターを組み合わせた魅力的なコンテンツを簡単に生成し、高品質な教育動画を手軽に作成できます。
HeyGenはビデオ制作のワークフローを効率化するためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはビデオ制作のワークフローを効率化するための強力な技術機能を提供しています。AIを活用したソフトウェアには、テキストからの動画生成、AIボイス、豊富なテンプレートが含まれており、プロフェッショナルな動画を効率的に作成するためのワークフローを簡素化します。
HeyGenはダイナミックなボイスオーバーと画面録画を使用した顔の見えない動画の作成を支援できますか？
はい、HeyGenは画面録画を統合し、高品質なAIボイスのボイスオーバーで強化することにより、魅力的な顔の見えない動画の作成をサポートします。カメラに映ることなく、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenはアニメーションやストック映像を統合して動画のアイデアを強化できますか？
HeyGenはストック映像とシンプルなアニメーションをシームレスに統合して、動画のアイデアを豊かにすることができます。直感的な編集ソフトウェアを使用して、これらの要素をスクリプトと組み合わせ、視覚的に魅力的でプロフェッショナルな動画を制作できます。