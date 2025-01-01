カメラを使わないチュートリアル動画の作り方：完全ガイド

AIボイス、画面録画、豊富なストック映像を活用して、HeyGenのボイスオーバー生成による魅力的な顔の見えないチュートリアルを簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、製品を紹介するための「カメラに映らない動画」を作成する革新的な方法を示す90秒のダイナミックな説明動画を制作してください。この動画は、質の高い「ストック映像」とアニメーションを組み合わせた魅力的なビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックを設定し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」と「字幕/キャプション」を活用して、最大限の視聴者リーチと明確さを実現します。
サンプルプロンプト2
技術愛好家を対象にした複雑なソフトウェア機能を主に「画面録画」を使用して詳細に説明する2分間の技術的なウォークスルーを開発してください。動画のビジュアルスタイルはモダンで正確であり、特定のUI要素をアニメーションオーバーレイで強調し、HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」と適応可能な「テンプレートとシーン」を活用して、統一感のあるプレゼンテーションをサポートします。
サンプルプロンプト3
マーケティング専門家をターゲットにした45秒のソーシャルメディアクリップをデザインし、「顔の見えない動画」の力を示して迅速なコンテンツ配信を行います。テンポの速い、視覚的に魅力的なスタイルを採用し、鮮やかなアニメーション要素と説得力のある「AIボイス」を使用します。HeyGenの「AIアバター」機能を活用して、カメラに人間のプレゼンターが必要ないガイドやナレーターを表現し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化された出力を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カメラを使わずにチュートリアル動画を作成する方法

強力なAIツールと効率的なプロセスを活用して、画面に登場することなく魅力的で情報豊富なチュートリアル動画を簡単に作成しましょう。

1
Step 1
動画スクリプトを作成する
まず、チュートリアルの包括的な「スクリプト」を作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を利用して、テキストから初期シーンを瞬時に生成します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルをデザインする
動画を魅力的なビジュアルで強化します。「アニメーション」などの動的要素を取り入れるか、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して、関連する背景映像やグラフィックを追加します。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成する
準備したスクリプトを自然な音声に変換します。HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」を活用して、チュートリアルの内容を明確に伝える「AIボイス」を追加します。
4
Step 4
プロジェクトを仕上げてエクスポートする
「ワークフロー」を完成させ、バックグラウンドミュージックなどの最終調整を行います。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、完成したチュートリアル動画を最適な形式で提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なソーシャルチュートリアルの制作

ソーシャルメディア向けに、魅力的で顔の見えないチュートリアル動画やクリップを迅速に作成し、オンラインプレゼンスと影響力を最大化します。

よくある質問

HeyGenはカメラを使わずにチュートリアル動画を作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenはAIを活用したソフトウェアで、カメラを必要とせずにプロフェッショナルなチュートリアル動画を制作できます。スクリプトからのテキスト動画機能を活用して、AIボイスとAIアバターを組み合わせた魅力的なコンテンツを簡単に生成し、高品質な教育動画を手軽に作成できます。

HeyGenはビデオ制作のワークフローを効率化するためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenはビデオ制作のワークフローを効率化するための強力な技術機能を提供しています。AIを活用したソフトウェアには、テキストからの動画生成、AIボイス、豊富なテンプレートが含まれており、プロフェッショナルな動画を効率的に作成するためのワークフローを簡素化します。

HeyGenはダイナミックなボイスオーバーと画面録画を使用した顔の見えない動画の作成を支援できますか？

はい、HeyGenは画面録画を統合し、高品質なAIボイスのボイスオーバーで強化することにより、魅力的な顔の見えない動画の作成をサポートします。カメラに映ることなく、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenはアニメーションやストック映像を統合して動画のアイデアを強化できますか？

HeyGenはストック映像とシンプルなアニメーションをシームレスに統合して、動画のアイデアを豊かにすることができます。直感的な編集ソフトウェアを使用して、これらの要素をスクリプトと組み合わせ、視覚的に魅力的でプロフェッショナルな動画を制作できます。