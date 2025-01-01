字幕付きチュートリアルビデオを迅速かつ簡単に作成
HeyGenの自動字幕機能を活用して、明確で効果的なチュートリアルビデオを簡単に作成し、視聴者のエンゲージメントとアクセシビリティを最大化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テクノロジーに精通したコンテンツクリエイターを対象に、HeyGenが高度なAIチュートリアルビデオメーカーとしての能力を説明する、90秒間のダイナミックなチュートリアルビデオを制作してください。現代的でテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと明瞭なAIアバターデリバリーを使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンがコンテンツ作成をどのように加速するかを強調し、AIアバターを直感的に使用してチュートリアルを効率的にパーソナライズし、アニメーション化する方法を紹介します。
ビデオ作成に不慣れな教育者やトレーナーを対象に、字幕付きのチュートリアルビデオを作成するステップバイステップのプロセスを2分間のビデオで説明します。ビジュアルスタイルは親しみやすく魅力的で、画面録画をシミュレートし、サポート的で励ましのあるナレーションを使用します。HeyGenがスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用してコンテンツ作成を簡素化し、字幕を自動生成して包括的なアクセシビリティを確保し、複雑な編集なしで簡単にチュートリアルビデオを作成できることを示します。
デジタルマーケターがグローバルなリーチを拡大することを目指すための45秒間の簡潔な指導ビデオを開発し、字幕の戦略的利点に焦点を当てます。ビデオは洗練されたエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、元気づけるバックグラウンドミュージックと明瞭で説得力のあるナレーションを完備します。HeyGenの高度な字幕機能が視聴者の理解とアクセシビリティを向上させる方法を強調し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームにコンテンツを適応させるためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性についても言及します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のチュートリアルビデオにプロフェッショナルな字幕を追加するのを支援しますか？
HeyGenは、あなたのチュートリアルビデオに正確な字幕とキャプションを追加するプロセスを簡素化し、すべての視聴者に対するアクセシビリティと理解を向上させます。私たちの高度なAIは同期された字幕を自動生成し、コンテンツが明確でプロフェッショナルであることを保証します。
HeyGenは魅力的なチュートリアルビデオを効率的に作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは強力なAIチュートリアルビデオメーカーの機能と、すぐに使えるテンプレートのライブラリを提供し、コンテンツ制作を大幅に加速します。シンプルなスクリプトから簡単にチュートリアルビデオを作成し、AIアバターと多様なシーンを活用してプロフェッショナルな結果を得ることができます。
HeyGenは私のすべてのビデオチュートリアルでブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ブランドフォント、ロゴ、特定の色をすべてのビデオチュートリアルに組み込むことができます。これにより、完成したコンテンツをダウンロードまたは共有する際に、一貫したブランドアイデンティティとプロフェッショナルな外観が保証されます。
HeyGenを使用して私のチュートリアルスクリプトに高品質なボイスオーバーを生成することは可能ですか？
もちろんです。HeyGenは、書かれたスクリプトから直接リアルなボイスオーバーを生成することを可能にし、幅広い声と言語を提供します。この機能により、従来の録音ソフトウェアを使用せずに、チュートリアルビデオに明確で魅力的なナレーションを提供します。