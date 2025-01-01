画面録画でチュートリアルビデオを作成する
強力なボイスオーバー生成を使用して、プロフェッショナルなチュートリアルを作成し、複雑なアイデアを簡単に説明します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいテック愛好家をターゲットにした、30秒の製品デモビデオを開発し、新しいアプリの簡単なセットアップを強調してください。鮮やかでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、アプリインターフェースの鮮明な画面録画とHeyGenのダイナミックなテンプレートとシーンを組み合わせて視覚的な興味を維持し、エネルギッシュなサウンドトラックと簡潔な字幕/キャプションで、音がなくても主要な機能を伝えます。
小規模ビジネスオーナー向けに、特定のオンラインツールを使用してウェブサイトを最適化する方法を説明する60秒の役立つ指導クリップを制作することを想像してください。視覚的なプレゼンテーションはクリーンでシンプルにし、フレンドリーなAIアバターが視聴者を画面録画のステップを通じて案内し、HeyGenのAIアバターと鮮明なビジュアルで強化し、明確さと信頼を確保します。親しみやすく落ち着いた声のトーンがビジュアルに伴い、複雑なステップを簡単にします。
ソーシャルメディアマーケター向けに、人気のある分析プラットフォーム内のクイックキーボードショートカットを示す20秒の「プロのヒント」ビデオを作成してください。このビデオはミニマリストで直接的なビジュアルアプローチを採用し、画面録画アクションにしっかりと焦点を当て、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してモバイル視聴に最適化し、短くて印象的な音声キューと明確なテキストオーバーレイで価値を迅速に伝えます。目標は即座に実行可能なアドバイスを提供することです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなチュートリアルビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの生成を使用して、クリエイティブなチュートリアルビデオを効率的に作成する力を与えます。プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートとAIボイスオーバーを活用して、メッセージを効果的に伝え、製品デモやプレゼンテーションに最適です。
HeyGenはプロフェッショナルな製品デモやプレゼンテーションの作成を効率化できますか？
はい、HeyGenは高品質な製品デモやプレゼンテーションの作成を大幅に効率化します。豊富なビデオテンプレートライブラリとAI駆動のツールを活用して、インパクトのあるビデオを迅速に生成し、毎回洗練されたプロフェッショナルな結果を保証します。
HeyGenは私の指導ビデオにボイスオーバーやビデオキャプションのような高度な機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは強力なボイスオーバー生成機能と自動ビデオキャプションを提供し、指導ビデオがアクセスしやすく、インパクトのあるものになるようにします。リアルなAIボイスと明確で同期されたテキストでチュートリアルビデオを強化します。
HeyGenで作成したビデオの共有と配信のオプションは何ですか？
HeyGenは完成したビデオを簡単に共有できるようにし、高品質のMP4形式で直接ダウンロードをサポートしています。さまざまなプラットフォームでシームレスに統合し、作成物を共有して、効率的にオーディエンスに届けることができます。