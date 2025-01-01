AIでチュートリアルビデオを数分で作成

スクリプトからのダイナミックなテキストビデオ機能で魅力的なAIチュートリアルビデオを迅速に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業トレーナーや人事部門向けに、AIを使用して新しいSOPの効果的なビデオドキュメントを作成する方法を示す90秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、落ち着いた権威ある声と画面上の重要なテキストハイライトを特徴とする、情報豊かで構造化されたビジュアルとオーディオスタイルを必要とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、正確な字幕/キャプションを活用します。
サンプルプロンプト2
技術愛好家やオンライン教育者を対象に、高度な概念を魅力的でダイナミックな方法で説明する2分間のAIチュートリアルビデオを作成してください。現代的なビジュアル美学、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージック、専門家ガイドとしてのAIアバターを備え、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートと柔軟なアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートを強調します。
サンプルプロンプト3
マーケティング専門家をターゲットにした45秒のプロモーションビデオを作成し、既存のコンテンツをインパクトのあるAIトレーニングビデオに迅速に変換する方法を紹介します。このテンポの速い、簡潔でエネルギッシュなビデオは、HeyGenの高度なボイスオーバー生成とスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、包括的な字幕/キャプションを使用して最大のリーチを実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AIでチュートリアルビデオを作成する方法

AIを活用してプロダクションを効率化し、プロフェッショナルなドキュメントを簡単に提供することで、魅力的で効果的なハウツービデオを数分で作成します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
詳細なチュートリアルスクリプトを作成します。生成AIプラットフォームがこのテキストを使用してビデオの基盤を構築し、シームレスなプロダクションを可能にします。
2
Step 2
AIアバターを選択
チュートリアルビデオをホストするために、多様なリアルなAIアバターから選択します。これらのデジタルプレゼンターは、コンテンツのプロフェッショナルで魅力的な配信を保証します。
3
Step 3
字幕とブランディングで強化
アクセシビリティのために正確な字幕とキャプションを自動生成します。ブランドのロゴとカラーを適用して、ビデオドキュメント全体で一貫性を保ちます。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートして共有
ビデオを最適なアスペクト比でエクスポートしてプラットフォームに合わせます。プロフェッショナルに作成されたAIトレーニングビデオは、視聴者と共有する準備が整いました。

使用例

複雑な説明を簡素化

複雑な主題を明確で理解しやすいAIチュートリアルビデオに変換し、複雑な情報をすべての人にアクセス可能にします。

よくある質問

HeyGenはAIチュートリアルビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenの生成AIプラットフォームは、AIを使用したチュートリアルビデオの作成プロセスを大幅にスピードアップします。スクリプトをAIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオに変換し、ボイスオーバーを自動生成し、効率的なコンテンツ作成のためのAIパワードスクリプトも提供します。

HeyGenはビデオドキュメントとトレーニングのためにどのような技術的機能を提供しますか？

ビデオドキュメントとAIトレーニングビデオのために、HeyGenは自動字幕とキャプション、多言語サポート、スクリーンレコーダーなどの強力な機能を提供します。これらのツールは、AIを使用した包括的なSOPの作成を可能にし、明確でアクセスしやすいコミュニケーションを保証します。

HeyGenは私のAIビデオジェネレーターの出力をブランディングでカスタマイズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは、ロゴやブランドカラーを組み込むための広範なブランディングコントロールを提供します。多様なテンプレートとビデオ編集ツールを活用して、AIビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにしてください。

HeyGenは多様なAIアバターとコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenでは、チュートリアルビデオを強化するために幅広いAIアバターから選択できます。また、メディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズを提供し、コンテンツを簡単に多様化できます。すべては直感的なAIビデオエディターを通じて管理されます。