グローバルな影響を与えるために複数言語でチュートリアルビデオを作成する
HeyGenの高度なボイスオーバー生成を使用して、国際的なオーディエンスに簡単にリーチし、多言語ビデオ制作を簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーやeラーニングコンテンツ制作者を対象とした2分間の指導ビデオを作成し、「eラーニングのローカライズ」と「多言語ビデオ制作」をグローバルな労働力に向けてシームレスに実現するプロセスを示してください。ビデオは情報提供的でありながら親しみやすいビジュアルを採用し、さまざまなAIアバターを使用して異なる言語でレッスンを提供し、HeyGenの統合されたボイスオーバー生成と字幕/キャプションで補完します。
マーケティング専門家や経験豊富なコンテンツ制作者向けに、HeyGenの「文字起こしまたは翻訳」機能を使用して既存のコンテンツを新しい国際市場向けに簡単に適応させる方法を紹介する1分間のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルアプローチはダイナミックで魅力的にし、オリジナルとローカライズされたビデオの並列比較を特徴とし、エネルギッシュなボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを使用します。
グローバルに展開するテックスタートアップやプロダクトマネージャーを対象とした45秒のクイックガイドを設計し、HeyGenの「AI Voices」を使用して多様な「国際的なオーディエンス」に向けた単一のコアチュートリアルを効率的に制作する方法を強調してください。ビジュアルスタイルはモダンでテンポが速く、さまざまなAIアバターが異なる言語で次々と話す様子を利用し、HeyGenの強力なボイスオーバー生成と簡単に追加できる字幕/キャプションを活用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして複数言語でチュートリアルビデオを作成するのを助けてくれますか？
HeyGenのAIビデオ翻訳は、AI Voicesを使用した吹き替えやボイスオーバーを提供することで、多言語ビデオ制作を簡素化します。国際的なオーディエンス向けにコンテンツを簡単にローカライズし、正確な文字起こしや翻訳を使用して教育ビデオを作成できます。
HeyGenはどのようなAI Voicesをビデオ制作に提供していますか？
HeyGenは、高度なテキスト読み上げ技術によって駆動される多様な高品質のAI Voicesを提供しています。これらの声はボイスオーバーに使用でき、コンテンツ制作者が効率的にプロフェッショナルな音声をビデオに生成することを可能にします。
HeyGenは包括的なAIビデオエディターとして機能しますか？
はい、HeyGenは強力な生成AIプラットフォームであり、堅牢なAIビデオエディター機能を提供します。スクリプトから最終出力までのビデオ制作プロセス全体を効率化し、クローズドキャプションや個人用アバターなどの機能を含みます。
HeyGenはビデオの文字起こしや翻訳を処理できますか？
もちろんです。HeyGenは効率的なビデオの文字起こしと翻訳をサポートしており、eラーニングのローカライズや国際的なオーディエンスへのリーチに最適です。私たちのプラットフォームは、異なる言語でメッセージをシームレスに届けるための吹き替えも行えます。