スクリプトからチュートリアルビデオを作成：迅速かつ簡単なAIクリエーション
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、AI駆動の効率で魅力的なチュートリアルコンテンツを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンライン教育者がどのようにして授業計画を魅力的なビデオコンテンツに迅速に変換できるかを示します。オンラインコースクリエイター向けに90秒のビデオを開発し、インタラクティブなビジュアル、アップビートな背景音楽、正確な字幕/キャプションを使用して複雑なコーディングコンセプトを紹介します。ビデオは説明的でダイナミックなビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを最大限に活用して抽象的なアイデアを明確に示します。
製品マーケター向けに新しいソフトウェア機能を紹介する45秒の製品アップデートビデオを簡潔に制作します。このビデオは、アニメーショングラフィックス、ダイナミックなトランジション、プロフェッショナルなAIアバターを使用して主要な利点を提示する、モダンで洗練されたビジュアルスタイルを採用します。HeyGenの高度なAIスクリプトからのビデオジェネレーター機能とAIアバターの能力を活用して、注目を集める魅力的な発表を作成します。
コンテンツクリエイター向けに、異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けにコンテンツを最適化するプロセスを説明する2分間の詳細なチュートリアルビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に情報豊かで、詳細な画面録画、洞察に満ちたコールアウト、フレンドリーなAIボイスを特徴とし、コンテンツがさまざまなアスペクト比でダイナミックに提示されます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、マルチプラットフォームの適応性を示し、チュートリアルビデオのリーチを最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIスクリプトからのビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAIスクリプトからのビデオジェネレーターで、スクリプトからビデオを簡単に作成できます。テキストを入力するだけで、HeyGenの洗練されたプラットフォームがAIボイスオーバーと関連するビジュアルを備えた高品質なトーキングヘッドビデオを生成し、コンテンツ作成を効率化します。
HeyGen内でビデオにどのようなカスタマイズ可能な編集ができますか？
HeyGenの強力なオンラインビデオエディター内では、アスペクト比の調整、ロゴを使用したブランディングコントロールの適用、背景音楽の追加など、広範なカスタマイズ可能な編集が可能です。これにより、最終的なチュートリアルビデオが特定の要件とビジュアルアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenはビデオにAIボイスオーバーと字幕を自動生成できますか？
はい、HeyGenは強力なAIツールを統合して、スクリプトに対してプロフェッショナルなAIボイスオーバーと、すべてのビデオに正確な字幕/キャプションを自動生成します。この機能により、コンテンツのアクセス性と洗練度が向上し、スクリプトからのチュートリアルビデオのリーチと明確さが強化されます。
HeyGenはビデオコンテンツを強化するためのストック映像とメディアを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なメディアライブラリを提供し、高品質なストック映像の統合をサポートして、ビデオを多様なビジュアルで豊かにします。これにより、外部メディアを調達することなく、魅力的でダイナミックなコンテンツを作成でき、ビデオ制作がより効率的になります。