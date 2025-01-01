ウェブサイト用チュートリアルビデオを作成する: 簡単ガイド

プロフェッショナルで魅力的なハウツービデオを数分で生成。HeyGenのスクリプトからのシームレスなテキストビデオで、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換します。

サンプルプロンプト1
新規顧客向けに、オンラインサービスの初期設定手順を案内する60秒の親しみやすいハウツービデオを制作してください。このトレーニングビデオには、プロフェッショナルで親しみやすいAIアバターが情報を提示し、鮮やかなオンスクリーンテキストとポジティブで励みになるトーンを組み合わせてください。カメラを必要とせずに人間のようなプレゼンターを提供するために、HeyGenのAIアバターを活用してください。
サンプルプロンプト2
ウェブサイト訪問者向けに、デザインツールの高度なカスタマイズオプションをステップバイステップで説明する90秒の詳細なビデオチュートリアルを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは詳細で教育的であり、鮮明なビジュアルと落ち着いた権威あるナレーションを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、プレゼンテーション全体で一貫した音声品質を確保してください。
サンプルプロンプト3
新規ユーザーや小規模ビジネスを対象に、プラットフォームを使用してビデオチュートリアルを簡単に作成する方法を紹介する30秒のダイナミックなプロモーションビデオをデザインしてください。このチュートリアルビデオメーカーの広告は、テンポが速く視覚的に刺激的で、クイックカットと目立ちやすく読みやすい字幕を組み込む必要があります。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、視聴者のエンゲージメントとアクセシビリティを最大化しましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ウェブサイト用チュートリアルビデオの作り方

プロフェッショナルで魅力的なチュートリアルビデオを簡単に作成し、複雑な指示を簡素化してユーザーの理解を向上させましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選ぶ
チュートリアルの重要なポイントをアウトライン化することから始めましょう。HeyGenの強力な**テンプレートとシーン**を利用して迅速に開始するか、詳細な**スクリプト**を書いてテキストビデオを即座に生成しましょう。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選ぶ
さまざまなビジュアルから選んでガイドを強化しましょう。魅力的な**AIアバター**を組み込んで情報を明確に提示するか、自分のメディアをアップロードしてコンテンツをパーソナライズしましょう。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを追加
HeyGenのプロフェッショナルな**ボイスオーバー生成**を利用してステップをナレーションし、明確さとアクセシビリティを確保しましょう。また、自動キャプションを追加して、すべての視聴者にとって包括的なコンテンツにしましょう。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
必要に応じてアスペクト比を調整してチュートリアルビデオを完成させましょう。高品質のビデオを簡単に**エクスポート**し、**ウェブサイトで共有**して最大の効果を得ましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な指示を簡素化

複雑なプロセスを明確で理解しやすいステップバイステップのビデオチュートリアルに分解し、ウェブサイト訪問者に提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のウェブサイト用のプロフェッショナルなチュートリアルビデオ作成を簡単にしますか？

HeyGenは、AI生成のアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なチュートリアルビデオを簡単に作成できます。プロフェッショナルなテンプレートから選び、ボイスオーバーやブランディングコントロールでビデオをパーソナライズし、ユーザー向けの高品質なドキュメントを確保します。

HeyGenはチュートリアルビデオメーカーにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なボイスオーバーを備えたダイナミックなビデオチュートリアルに変換するための高度なAIを活用しています。このAI駆動のアプローチは編集プロセスを効率化し、ステップバイステップの指示を効率的に作成できます。

HeyGenで作成したビデオチュートリアルを簡単にウェブサイトで共有できますか？

もちろんです！HeyGenでビデオチュートリアルを作成した後、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、直接ウェブサイトに埋め込むことができます。これにより、ハウツービデオが視聴者にとってすぐにアクセス可能になり、貴重なユーザーガイドを提供します。

HeyGenはどのようにしてハウツービデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？

HeyGenは、カスタムロゴ、色、フォントの選択を含む広範なブランディングコントロールを提供し、ハウツービデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。また、自分のメディアをアップロードし、テンプレートを好みに合わせてパーソナライズすることもでき、真にプロフェッショナルなビデオチュートリアルを作成できます。