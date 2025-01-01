ソフトウェアのチュートリアルビデオを作成する

HeyGenのAIアバターを使用して、プロフェッショナルなソフトウェアチュートリアルビデオと魅力的なインストラクションコンテンツを簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のユーザーが特定の機能をマスターするための強力な新機能を示す45秒のソフトウェアチュートリアルを開発してください。ビデオは、鮮やかでモダンなビジュアル美学を採用し、シャープなグラフィカルアノテーションとエネルギッシュで情報豊富なボイスオーバーを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、詳細な説明を迅速に魅力的なビジュアルシーケンスに変換し、すべての視聴者が高度な機能を理解できるようにしてください。
サンプルプロンプト2
忙しいプロフェッショナル向けに生産性を向上させるクイックヒントを提供する30秒のビデオを制作してください。ビジュアル的には、テンポの速い、視覚的に豊かな体験を目指し、クイックカットと魅力的なオンスクリーンテキストを使用し、アップビートでモチベーションを高めるサウンドトラックとクリアなボイスオーバーでサポートします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルな外観のチュートリアルを迅速に組み立て、瞬時に注意を引き、価値を提供します。
サンプルプロンプト3
現在の加入者が新機能を見たいと期待している重要なソフトウェアアップデートを紹介する50秒の発表ビデオをデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されていて未来的であり、スムーズなトランジションと新しい機能を強調するアニメーショングラフィックスを特徴とし、自信に満ちた明確なナレーションと組み合わせます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでチュートリアルが完璧に見えるようにし、最適化された視聴体験を提供します。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソフトウェアのチュートリアルビデオの作り方

明確なステップとプロフェッショナルなビジュアルで、視聴者を効果的にガイドするソフトウェアチュートリアルを作成しましょう。

1
Step 1
スクリプトと計画を作成する
チュートリアルの重要なポイントを概説し、詳細な「スクリプト」を書いて明確で論理的な流れを確保します。これが「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用する基盤となります。
2
Step 2
ビジュアルを選択または画面を録画する
「画面録画」を使用して、ソフトウェアの動作を直接デモンストレーションします。プレゼンター主導のアプローチには、HeyGenの「AIアバター」を活用して、カメラを必要とせずにステップを説明します。
3
Step 3
ナレーションを追加し、ビデオを編集する
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加して明確さを高めます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用してステップを明確にナレーションし、スムーズなトランジションとペーシングのためにビデオを編集し、視覚的な補助を統合して「ナレーション」を向上させます。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートして配布する
すべての要素が洗練されていることを確認してチュートリアルを完成させます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、「YouTube」や学習管理システムなどのプラットフォーム向けにビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クイックソフトウェアガイドとプロモーションを作成する

ソフトウェアの機能、アップデート、またはソーシャルメディアプロモーションのために、魅力的な短いビデオクリップを迅速に生成し、ユーザーに効率的に情報を提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効率的にソフトウェアのチュートリアルビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを使用してスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、ソフトウェアチュートリアルビデオの作成を簡素化します。この機能により、複雑な録画機器が不要になり、ビデオ作成プロセスが大幅に短縮されます。

HeyGenはプロフェッショナルな仕上がりのインストラクションビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、テキストからビデオへの生成、多様なAIアバター、スクリプトからの高品質なボイスオーバー生成を含む包括的なツールセットを提供しています。また、ブランドコントロールを組み込んだり、さまざまなテンプレートを利用してプロフェッショナルな外観を確保することもできます。

HeyGenを使用したソフトウェアチュートリアルに視覚的な補助を追加し、ブランドをカスタマイズすることはできますか？

はい、HeyGenは広範なメディアライブラリと事前にデザインされたシーンを通じて視覚的な補助のシームレスな統合をサポートしており、ソフトウェアチュートリアルを強化することができます。また、ブランドのロゴや特定の色を適用して、すべてのビデオで一貫したブランディングを維持することも可能です。

HeyGenはチュートリアルビデオのスクリプトとナレーションプロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、書かれたスクリプトを直接プロフェッショナルな音声ナレーションに変換することでプロセスを簡素化します。幅広いAIボイスの選択肢を提供し、このテキストからビデオへの機能により、手動のボイスオーバーや録音機器が不要になり、チュートリアルビデオの制作が効率化されます。