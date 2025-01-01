AIで簡単にアプリのチュートリアルビデオを作成

HeyGenの包括的なテンプレートとシーンを使用して、アプリの魅力的な説明ビデオを簡単に制作しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
複雑なAndroidアプリの経験豊富なユーザーを対象に、データ同期の高度な機能をマスターする方法を示す2分間の「ハウツー」ビデオを開発してください。ビデオはプロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックな画面録画とHeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して作成された構造化されたナラティブを組み合わせ、包括的な学習体験を保証します。
サンプルプロンプト2
魅力的なiPhoneアプリの最新アップデートを発表する45秒の説明ビデオを制作し、3つの主要な新機能を強調します。この活気に満ちたビデオは、明るくエネルギッシュなアニメーションビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのAIアバターを利用して、現在のユーザーに新機能を親しみやすく紹介します。
サンプルプロンプト3
カスタム内部Androidアプリの特定のモジュールのためのAI生成ビデオドキュメンテーションとして機能する1分間の内部チームトレーニングビデオを生成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で簡潔かつ企業的であり、HeyGenの字幕/キャプションを使用して、すべてのチームメンバーのアクセシビリティと理解を向上させるステップバイステップガイドを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アプリのチュートリアルビデオを作成する方法

モバイルアプリケーションのユーザーオンボーディングと機能説明を簡素化するために、魅力的で情報豊富なステップバイステップのビデオガイドを迅速に制作します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
示したい主要なアクションと機能を概説します。よく構成されたスクリプトは、チュートリアルがすべての重要なステップを明確にカバーすることを保証します。
2
Step 2
アプリの操作を録画
高品質の画面録画を通じてアプリの実際の使用をキャプチャします。タップやスワイプをシミュレートして、各ステップを視聴者に完璧に示します。
3
Step 3
AIプレゼンターと音声を選択
AIアバターを選んでスクリプトをナレーションし、チュートリアルを強化します。HeyGenの高度なテキスト読み上げ機能を利用してプロフェッショナルな音声を生成します。
4
Step 4
最終調整とエクスポート
アクセシビリティのために字幕/キャプションを統合し、ロゴなどのブランディング要素を追加し、エクスポート前に希望のアスペクト比を選択して、洗練されたビデオを完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なアプリ説明ビデオ

ソーシャルメディアや迅速なユーザーオンボーディングに最適な、魅力的で短いアプリ説明ビデオとハイライトを即座に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてアプリのチュートリアルビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenはその生成AIプラットフォームを活用して、チュートリアルビデオの作成プロセスを効率化します。スクリプトを簡単にAIアバターと生成された音声を使用してプロフェッショナルなビデオに変換でき、モバイルアプリのビデオチュートリアルの制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenはモバイルアプリのビジュアルや画面録画をチュートリアルビデオに統合することをサポートしていますか？

HeyGenは主にAIビデオ生成プラットフォームですが、AndroidやiPhoneアプリからの画面録画やその他のモバイルアプリのビジュアルをプラットフォームに直接インポートすることができます。これにより、リアルタイムのアプリデモンストレーションとAI生成の説明を組み合わせた包括的なモバイルアプリビデオチュートリアルを作成できます。

HeyGenは私のハウツービデオのプロフェッショナルな品質とブランディングを確保するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはプロフェッショナルなテンプレート、ロゴや色のカスタマイズ可能なブランディングコントロール、自動字幕/キャプションを提供し、ハウツービデオや説明ビデオが高品質でブランド化された外観を維持できるようにします。これらの機能により、洗練されたビデオドキュメンテーションを簡単に作成できます。

HeyGenのチュートリアルビデオはYouTubeなどのプラットフォームで簡単に共有できますか？

もちろんです。HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを可能にし、チュートリアルビデオをYouTubeやその他のソーシャルメディアプラットフォームを含むさまざまな公開形式に対応させます。ターゲットオーディエンスと効率的にビデオドキュメンテーションを共有できます。