Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑なAndroidアプリの経験豊富なユーザーを対象に、データ同期の高度な機能をマスターする方法を示す2分間の「ハウツー」ビデオを開発してください。ビデオはプロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックな画面録画とHeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して作成された構造化されたナラティブを組み合わせ、包括的な学習体験を保証します。
魅力的なiPhoneアプリの最新アップデートを発表する45秒の説明ビデオを制作し、3つの主要な新機能を強調します。この活気に満ちたビデオは、明るくエネルギッシュなアニメーションビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのAIアバターを利用して、現在のユーザーに新機能を親しみやすく紹介します。
カスタム内部Androidアプリの特定のモジュールのためのAI生成ビデオドキュメンテーションとして機能する1分間の内部チームトレーニングビデオを生成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で簡潔かつ企業的であり、HeyGenの字幕/キャプションを使用して、すべてのチームメンバーのアクセシビリティと理解を向上させるステップバイステップガイドを強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアプリのチュートリアルビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenはその生成AIプラットフォームを活用して、チュートリアルビデオの作成プロセスを効率化します。スクリプトを簡単にAIアバターと生成された音声を使用してプロフェッショナルなビデオに変換でき、モバイルアプリのビデオチュートリアルの制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはモバイルアプリのビジュアルや画面録画をチュートリアルビデオに統合することをサポートしていますか？
HeyGenは主にAIビデオ生成プラットフォームですが、AndroidやiPhoneアプリからの画面録画やその他のモバイルアプリのビジュアルをプラットフォームに直接インポートすることができます。これにより、リアルタイムのアプリデモンストレーションとAI生成の説明を組み合わせた包括的なモバイルアプリビデオチュートリアルを作成できます。
HeyGenは私のハウツービデオのプロフェッショナルな品質とブランディングを確保するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはプロフェッショナルなテンプレート、ロゴや色のカスタマイズ可能なブランディングコントロール、自動字幕/キャプションを提供し、ハウツービデオや説明ビデオが高品質でブランド化された外観を維持できるようにします。これらの機能により、洗練されたビデオドキュメンテーションを簡単に作成できます。
HeyGenのチュートリアルビデオはYouTubeなどのプラットフォームで簡単に共有できますか？
もちろんです。HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを可能にし、チュートリアルビデオをYouTubeやその他のソーシャルメディアプラットフォームを含むさまざまな公開形式に対応させます。ターゲットオーディエンスと効率的にビデオドキュメンテーションを共有できます。