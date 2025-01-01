出張ポリシートレーニングビデオを作成してコンプライアンスを向上
複雑な企業の出張ポリシーの詳細を簡素化。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、従業員の安全を強化し、コスト管理を確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の社員を対象に、45秒の情報ビデオを作成し、インフォグラフィックスタイルの視覚的なプレゼンテーションと権威ある落ち着いたナレーションを使用して、経費制限や払い戻しプロセスに関する一般的な質問を明確にします。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的にコンテンツを生成します。
旅行承認を担当するマネージャー向けに、クリーンで簡潔なビジュアルスタイルと画面上のテキスト、プロフェッショナルで励みになる音声トーンを採用した30秒の指導ビデオを制作し、承認プロセスを簡素化し、コスト管理措置を強化します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルで影響力のあるメッセージを迅速に組み立てます。
全社員向けに、シナリオベースのビジュアルスタイルと実例を用いた90秒の重要な更新ビデオを作成し、情報豊かで安心感のあるナレーションを通じて、従業員の安全プロトコルに関連する重要なポリシーの更新を伝えます。HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込んで、より広い理解を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効率的に出張ポリシートレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、テキストスクリプトからプロフェッショナルな企業の出張ポリシートレーニングビデオを迅速に作成することを可能にします。これにより、従業員に重要なビジネス旅行ガイドラインを教育するプロセスが効率化されます。
HeyGenはどのようにして企業の出張ポリシーを明確に伝えることを保証しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなナレーション、自動字幕、ブランド化されたビジュアルを通じて、企業の出張ポリシーを明確に伝えることを保証します。これにより、従業員は予約手続き、経費報告、従業員の安全プロトコルなどの重要な詳細を簡単に理解できます。
企業の出張ポリシートレーニングにAIを使用する利点は何ですか？
HeyGenを使用したAIによる企業の出張ポリシートレーニングビデオは、すべての学習リソースにおいて一貫性とエンゲージメントを大幅に向上させます。また、ポリシー情報の迅速な更新を可能にし、コスト管理と全体的なコンプライアンスを改善します。
トレーニングビデオをカスタマイズして、私たちのブランドや特定の出張ポリシーを反映させることはできますか？
はい、HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、会社のブランディング、特定の出張ポリシーの詳細、独自のビジュアルを統合することができます。各トレーニングビデオを企業のアイデンティティとメッセージに完全に一致させることができます。