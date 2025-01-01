旅行代理店チュートリアルビデオの作成: 簡単なステップ
HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、旅行代理店のチュートリアルやデスティネーションスポットライトを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
初めての旅行者向けに、1つの実用的なアドバイスに焦点を当てた、明確なビジュアルと親しみやすいトーンで強化された、HeyGenの字幕/キャプションを使用して最大限のアクセシビリティを実現する、重要な旅行のヒントとハックを提供する30秒のビデオを開発します。
旅行代理店と協力した満足した旅行者が彼らのポジティブな経験を共有する、心温まる60秒のプロモーションビデオを制作し、温かいビジュアルと心地よい背景音楽を特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なイメージを引き出します。
旅行代理店や好奇心旺盛なクライアント向けに、'最良のフライトディールを得る方法'のような一般的な質問を説明する、教育的でありながらダイナミックなビジュアルスタイルでアニメーション要素を使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用した後、縦型プラットフォームに最適な30秒の旅行代理店チュートリアルビデオをデザインします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは旅行代理店が魅力的なチュートリアルビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとさまざまなビデオテンプレートを使用して、旅行代理店が効率的にチュートリアルビデオを作成するのを支援します。これにより、エージェントはクライアント向けに高品質なコンテンツを制作することができます。
旅行代理店はHeyGenを使用してソーシャルメディア向けにどのような旅行ビデオを作成できますか？
旅行代理店はHeyGenを使用して、デスティネーションスポットライト、クライアント成功事例、旅行のヒントとハックなど、多様なプロモーションビデオを作成できます。その機能は、ソーシャルメディア向けの魅力的な短編ビデオアイデアの作成をサポートし、縦型ビデオフォーマットを含みます。
HeyGenは旅行プロフェッショナルのためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIツールは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターを使用してカメラを必要とせずにビデオを作成することで、ビデオ作成を簡素化します。プラットフォームは、テキストからビデオへの変換、ナレーション生成、自動字幕をシームレスに提供し、旅行ビデオの制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはYouTubeのようなプラットフォーム向けに旅行代理店がビデオをブランディングするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、旅行代理店がロゴや特定のブランドカラーを旅行ビデオに組み込むことを可能にします。これにより、YouTubeや他のソーシャルメディアチャンネル向けのコンテンツ作成全体で一貫したブランディングが保証されます。