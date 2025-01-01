AIで数分でトレーラービデオを作成
AIを活用したボイスオーバー生成を使用して、シネマティックなトレーラーを迅速に作成し、プロフェッショナルな結果を得ることができます。
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の活気あるティーザービデオを作成し、新しい製品ラインを紹介します。エネルギッシュな音楽と目を引くブランディンググラフィックを活用します。ビデオは、明るい色とスムーズなトランジションを備えたモダンでアップビートなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの字幕/キャプション機能で生成された鮮明なアニメーションキャプションを組み込み、忙しい起業家にとって理解しやすい形式で製品のユニークな販売ポイントと利点を強調します。
新進の映画製作者向けに60秒の「近日公開ビデオ」を作成し、彼らの次回短編映画のためにドラマチックな緊張感を構築します。エレガントでスローバーンのビジュアルナラティブと強烈なオーケストラのスコアを使用します。トレーラーは、物語の深さをほのめかしつつも多くを明かさない、印象的なテキストオーバーレイとシネマティックなオープニングシーンを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用してスクリプト全体をビデオセグメントに変換し、強力で記憶に残るタイトルの公開で締めくくります。
オンラインコースクリエイター向けに、次の教育シリーズを開始するためのプロフェッショナルで魅力的な30秒の説明トレーラーを制作し、明確さと親しみやすさに焦点を当てます。このビデオは、クリーンな美学、親しみやすいナレーション、明確なビジュアル例を特徴とし、HeyGenのAIアバター機能を利用して、コースの利点と構造を潜在的な学生に直接提示し、知識を求める観客に共鳴する非常に洗練された信頼性の高いプレゼンテーションを保証します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてシネマティックなトレーラービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、ユーザーが魅力的でシネマティックなトレーラーを作成できるAIトレーラービデオメーカーです。多様なトレーラーテンプレート、ダイナミックなストーリーテリングのためのAIツール、カスタム特殊効果を活用して、インパクトのあるアニメーションキャプションを備えた魅力的なビデオを制作します。
HeyGenのAIアバターは、私のビデオでのクリエイティブなストーリーテリングを強化できますか？
もちろんです！HeyGenのAIアバターとアクターは、あなたのクリエイティブなストーリーテリングを生き生きとさせ、ビデオをユニークでインパクトのあるものにします。テキストから音声への変換で生成されたリアルなボイスオーバーと組み合わせて、UGC広告や説明ビデオなど、視聴者に本当に響くダイナミックなコンテンツを作成します。
HeyGenはクリエイティブプロジェクトにとって効率的なAIビデオエディターである理由は何ですか？
HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップ編集インターフェースを備えており、専門的なスキルを必要とせずにクリエイティブなビデオ制作を効率化します。すべてのソーシャルメディアプラットフォーム向けに素晴らしい高解像度ビデオを迅速に生成し、貴重な時間を節約しながらプロフェッショナルな結果を達成します。
HeyGenは、インパクトのあるクリエイティブコンテンツのブランディングとカスタマイズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、クリエイティブコンテンツがブランドに完全に一致するように、広範なカスタマイズオプションを提供します。ブランディンググラフィックを簡単に統合し、アニメーションビデオテンプレートをカスタマイズし、インパクトのあるテキストオーバーレイを追加し、さまざまなチャンネルでのシームレスな配信のためにマルチアスペクト比を提供します。