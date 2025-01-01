コンバージョンを向上させるTikTok広告動画の作り方
スクリプトを高性能なTikTok広告に変換しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、迅速にバイラルキャンペーンを生成し、売上を増加させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
忙しいマーケティングマネージャー向けに、洗練された30秒の動画広告を作成し、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルと明るくクリアなナレーションを特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリのプレミアムストックコンテンツを活用して、時間を犠牲にせずに高品質なTikTok広告を効率的に制作しましょう。
ブランドマーケター向けに、明確なストーリーの進行とインパクトのあるビジュアル、プロフェッショナルなナレーションを重視した45秒の説得力のあるナラティブ広告を開発してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、スクリプトを直接動画に変換し、広範なリーチを確保し、自動生成された字幕でコンバージョンを向上させましょう。
パフォーマンスマーケターをターゲットにした、視覚的に印象的な20秒のTikTok広告をデザインし、動的で製品に焦点を当てたビジュアルスタイルと現代的な音響効果を強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームに即座に最適化し、最大のインパクトを確保しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的なTikTok広告動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターと多様なテンプレートを使用して動的な動画に変換することで、TikTok広告動画を迅速に作成する力を提供します。これにより、TikTok広告の作成が効率的かつ効果的になります。
HeyGenはTikTok広告のためにどのようなビジュアルカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、ブランドのロゴや色を取り入れてインパクトのあるTikTok広告をデザインするための広範なビジュアルスタイルのカスタマイズを提供します。また、プレミアムストックライブラリを活用し、最適なTikTok広告プレビューのためにリサイズすることも可能です。
HeyGenはTikTok広告のための魅力的なナレーションやスクリプトを生成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはAIを活用したスクリプトとナレーション生成を利用して、TikTok広告のための魅力的な広告コピーを作成します。私たちのプラットフォームは、プロフェッショナルな音声要素と必要なクローズドキャプションを備えた高品質な短編動画広告を制作するのに役立ちます。
HeyGenはどのようにして成功するTikTok広告の作成を加速しますか？
HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーとして機能し、多様なテンプレートとAIアバターを提供して、既存のスクリプトから迅速にTikTok広告を作成します。この加速されたプロセスにより、インパクトのあるTikTok広告をデザインし、効果的なTikTok広告を効率的に生成することができます。