顧客を驚かせる感謝動画を作成

AIアバターを使用してパーソナライズされた感謝動画を作成し、顧客を喜ばせ、より強い忠誠心を築きましょう。

154/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
購入後のeコマース顧客に適した45秒の活気ある感謝動画を作成し、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンを利用します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、ダイナミックなテキストオーバーレイと心を弾ませる背景音楽を取り入れます。この動画は、ブランドへの忠誠心を強化し、感謝の気持ちを視覚的にまとめたものです。
サンプルプロンプト2
B2Bクライアント向けに90秒の情報豊かな感謝動画をデザインし、彼らのパートナーシップがどのようにイノベーションを推進しているかを詳述します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで明確にし、画面上のグラフィックスが重要なメッセージを強調し、自信に満ちたナレーションを提供します。この動画は、感謝と共有の成功をデジタルで記録する包括的な記念品として機能します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアやメールキャンペーンに最適化された30秒の簡潔な感謝動画を制作し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してプラットフォーム間で簡単に適応できます。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、視覚的に魅力的で、視聴者の関心を維持するためにクイックカットとダイナミックなトランジションを採用します。このインパクトのある共有可能な感謝のメッセージで幅広い顧客層をターゲットにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客向け感謝動画の作り方

本物の感謝を示し、より強い顧客関係を築くために、パーソナライズされた感謝動画を迅速かつ簡単に作成しましょう。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
プロフェッショナルな「感謝動画テンプレート」から選ぶか、「テンプレートとシーン」を直接活用して、感謝のメッセージを迅速にアウトライン化します。
2
Step 2
パーソナライズされたメッセージを作成
「AIアバター」を利用して、人間味のあるタッチでメッセージを伝え、顧客に響く「パーソナライズされた動画」を実現します。
3
Step 3
仕上げとアクセシビリティを追加
「字幕/キャプション」を追加して広いリーチを確保し、「音楽を追加」して完璧なトーンを設定し、魅力的でアクセスしやすい動画にします。
4
Step 4
エクスポートと配信
動画を完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、「メール」やソーシャルメディアで共有して顧客を喜ばせましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客維持を向上

.

AI動画を活用して、記憶に残る心のこもった感謝メッセージを届け、顧客の関心を引き続けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして顧客向けのパーソナライズされた感謝動画を作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、顧客向けの深くパーソナライズされた感謝動画を驚くほど簡単に作成できるようにします。高度なAIを利用して、シンプルなスクリプトを魅力的な動画に変換し、各メッセージをユニークに感じさせます。多様なテンプレートは、どんな感謝動画にも完璧なスタート地点を提供します。

HeyGenは感謝動画を作成するためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとナレーションを使用して、テキストスクリプトから魅力的な感謝動画を生成する最先端のAIを活用しています。音楽やカスタムテキストを簡単に追加し、プロフェッショナルなテンプレートを利用して洗練された仕上がりにすることができます。この強力な動画メーカーは複雑な編集を簡素化し、誰でも高品質なコンテンツを制作できるようにします。

感謝動画を簡単にブランド化し、異なるプラットフォームで共有できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、感謝動画にロゴやブランドカラーを直接組み込んで一貫した外観を実現します。作成後は、パーソナライズされた動画をデジタル記念品としてソーシャルメディアやメールなどのさまざまなプラットフォームで簡単にエクスポートして共有できます。

HeyGenは感謝動画の作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを数分でプロフェッショナルな動画コンテンツに変換することで、感謝動画の作成を劇的に簡素化します。直感的なプラットフォームとすぐに使えるテンプレートにより、メッセージに集中でき、AIが複雑な動画制作を担当します。効率とインパクトを重視した使いやすい動画メーカーです。