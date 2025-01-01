AIで証言ビデオを作成
プロフェッショナルなビデオ証言で本格的な顧客ストーリーを迅速にキャプチャ。直感的なテンプレートとシーンを活用して簡単に編集。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースブランドがビデオ証言を活用して社会的証明を構築する方法を紹介する45秒のダイナミックなビデオを開発してください。サービスプロバイダーやオンライン小売業者をターゲットに、モダンでアップビートなビジュアルスタイルと魅力的なバックグラウンドミュージックを採用します。HeyGenのAIアバターを組み込んで、多様な顧客フィードバックを説得力と一貫性を持って提示します。
SaaS企業やプロダクトマネージャー向けに、真の顧客フィードバックから作成された「愛の壁」の利点を説明する60秒の情報ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで洗練されており、明確な説明とプロフェッショナルなトーンに焦点を当てます。HeyGenのナレーション生成を活用して、ビデオ証言を効果的に収集し、信頼を構築するための重要な洞察を語ります。
マーケティングエージェンシーやコンテンツクリエイターを対象に、ビデオ証言ソフトウェアの使いやすさを強調する30秒のクリエイティブなプロモーションビデオをデザインしてください。ビデオは視覚的に豊かでインパクトがあり、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して素晴らしいビジュアルを迅速に組み立てます。カスタマイズ可能なテンプレートが強力なクライアントストーリーの収集をどのように簡素化するかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオ証言を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する高度なAIとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、インパクトのあるビデオ証言を作成する力を与えます。この効率的なプロセスにより、企業は簡単に高品質な社会的証明を生み出すことができます。
HeyGenは顧客ビデオ証言をカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、さまざまなビデオテンプレート、ロゴや色のブランディングコントロール、自動キャプションなど、顧客ビデオ証言をカスタマイズするための強力な機能を提供しています。ビデオエディターとして、各証言がブランドを反映するように完全にコントロールできます。
HeyGenのツールは社会的証明のためのビデオ証言のインパクトをどのように強化しますか？
HeyGenは、明確な字幕やソーシャルメディア用のさまざまなアスペクト比など、プロフェッショナルなビデオ編集機能を提供することで、ビデオ証言のインパクトを大幅に強化します。これにより、視覚的に魅力的な社会的証明がより広いオーディエンスに効果的に届きます。
HeyGenがビジネスにとって効果的なビデオ証言ソフトウェアである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストから洗練されたビデオを生成する革新的なテキスト読み上げとAI機能により、効果的なビデオ証言ソフトウェアとして際立っています。これにより、プロフェッショナルな顧客ビデオ証言の作成がどのビジネスにとってもアクセスしやすく効率的になります。