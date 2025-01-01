期待と興奮を高めるティーザービデオを作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、注目を集めるティーザービデオを作成し、期待とエンゲージメントを高めましょう。
潜在的な会議参加者や業界専門家を対象にした45秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、今後のイベントのハイライトを紹介します。ビジュアルスタイルは高エネルギーで、急速なトランジションと魅力的なモーショングラフィックスを伴い、アップビートでモチベーショナルなサウンドトラックを添えます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、イベントの本質を捉え、登録を促すプロフェッショナルでインスパイアリングなナレーションを提供します。
ソーシャルメディアプラットフォームで活発な若い世代をターゲットにした新しいウェブシリーズの60秒の興味を引くティーザービデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはシネマティックで感情に訴えるもので、ドラマチックなスニペット、緊張感のある音楽スコア、微妙なサウンドデザインを組み合わせて没入感のある体験を作り出します。HeyGenのAIアバターを取り入れて、好奇心を刺激する主要キャラクターや謎めいた要素を紹介します。
新しいスキルを求める学習者やプロフェッショナルにアピールするオンラインコースの20秒の簡潔な説明ビデオをデザインします。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで魅力的なインフォグラフィック要素と明確なテキストオーバーレイを備え、オーディオは落ち着いた情報提供的なバックグラウンドミュージックと正確なナレーションを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで洗練された外観を簡単に作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなティーザービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAI駆動ツールは、注目を集めるビジュアルを簡単に作成し、コンテンツへの期待を高めます。私たちのプラットフォームは直感的な機能とカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、プロフェッショナルなティーザービデオを手軽に作成できます。
HeyGenはティーザービデオの編集にどのような機能を提供していますか？
多用途なビデオエディターとして、HeyGenはドラッグ＆ドロップエディター、AIテキスト-to-ビデオ、テキスト-to-スピーチ機能を提供しています。また、豊富なストックメディアライブラリと事前にデザインされたテンプレートを活用して、プロモビデオメーカーの体験を向上させることができます。
HeyGenは本当にAIティーザービデオメーカーとして機能しますか？
もちろんです。HeyGenは強力なAIティーザービデオメーカーであり、AI駆動ツールを活用して作成プロセスを効率化します。AIアバターを利用し、スクリプトからテキスト-to-ビデオに変換し、自然な音声のボイスオーバーを生成して、魅力的なプロモビデオを制作できます。
HeyGenで作成されたティーザービデオの最適な用途は何ですか？
HeyGenは、製品発表ティーザーの期待を高めるのに役立ちます。注目を集めるビジュアルを迅速に作成できるようにし、テンプレートと柔軟なアスペクト比のリサイズを提供し、ソーシャルメディアやその他のプラットフォームでインパクトのあるコンテンツを生成するのに最適です。