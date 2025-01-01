AIで教師ビデオを作成：授業を簡素化

HeyGenのシームレスなスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、プロフェッショナルな教育ビデオを迅速に作成します。スキルは不要です。

139/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入生と保護者向けに、親しみやすいペルソナを紹介する30秒の歓迎ビデオを作成してください。温かみのあるプロフェッショナルなビジュアルスタイルと心地よい背景音楽を使用します。この「教師ビデオ作成」プロジェクトでは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、迅速に洗練されたプロフィールを構築し、良い第一印象を与えます。
サンプルプロンプト2
高校生向けに特定の科学的原理や歴史的出来事を示す60秒の「ハウツー」ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で簡潔かつ指導的であり、ステップバイステップのビジュアルを含みます。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を利用してナレーションに伴うアクセシビリティを確保し、教育ビデオを効果的に作成するツールにします。
サンプルプロンプト3
一般の視聴者向けに、短時間で学べる「知ってましたか？」の15秒のファクトイドビデオを制作してください。この「教師ビデオ作成」プロジェクトは、テンポの速いビジュアル、魅力的なテキスト、アップビートな背景音楽を特徴とし、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用してダイナミックなクリップや画像を使用し、適切な「ビデオテンプレート」を組み込むことも考慮します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教師ビデオの作り方

直感的なツールとスマートな機能を使用して、学生向けに魅力的でプロフェッショナルな教育ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成
レッスンの概要を作成するか、スクリプトを直接入力して、スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用し、教育ビデオ用のダイナミックなシーンに変換します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選択
レッスンを紹介する魅力的なAIアバターを選択するか、ビデオテンプレートを利用して教育ビデオの構造を迅速に設定します。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成
高度なボイスオーバー生成を活用して、教育資料のための自然な音声を作成し、学生に明確なナレーションを提供します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して教師ビデオを完成させ、学生向けの魅力的な教育コンテンツを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育コンテンツを簡素化

.

難しい学術的なテーマを、すべての学生にとって明確で魅力的で理解しやすいビデオレッスンに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして教育ビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenはAIを使用して教師が教育ビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップのビデオメーカーと、すぐに使えるビデオテンプレート、AIボイスオーバーを組み合わせることで、事前のビデオ編集スキルがなくてもプロフェッショナルなコンテンツを制作できます。

HeyGenは教師ビデオ制作を強化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、教師ビデオを強化するための強力な編集機能を提供しています。AI背景除去を使用して洗練された外観を実現できます。また、リアルなAIアバターを利用し、すべての視聴者に自動字幕を提供してアクセシビリティを確保します。

HeyGenで事前にデザインされたビデオテンプレートを使用して教師ビデオを作成できますか？

もちろんです！HeyGenは教育ビデオ専用にデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートを豊富に提供しており、効率的に教師ビデオを作成できます。これらのシーンをカスタマイズし、魅力的なサウンドトラックを追加して、すぐに始めることができます。

HeyGenは教育ビデオのパーソナライズされたコンテンツをどのようにサポートしていますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト-ビデオ生成や多様なAIボイスオーバーを含む高度なAI機能を通じて、パーソナライズされた教育ビデオをサポートしています。アニメーションやブランディングコントロールを使用してコンテンツをさらにカスタマイズし、一貫したスタイルを維持できます。