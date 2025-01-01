AIで素早く税ビデオを作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模事業主向けに控除可能な経費に関する実用的なヒントを提供する30秒の税ビデオを制作し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、プロフェッショナルで視覚的に魅力的なプレゼンテーションを落ち着いた権威ある音声スタイルで補完します。
サンプルプロンプト2
フリーランサーやギグワーカー向けの一般的な税シナリオを説明する60秒の魅力的なビデオを開発し、多様なテンプレートとシーンを活用して複雑な情報を視覚的にセグメント化し、親しみやすい会話調で視聴者を税ビデオ作成プロセスに導きます。
サンプルプロンプト3
一般の視聴者向けに最近の税政策の更新を要約する50秒のダイナミックなビデオメーカーショートをデザインし、注目を集めるビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを組み込み、クリスタルクリアな合成説明を提供する正確なボイスオーバー生成を採用します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

税ビデオの作り方

AIアバター、ダイナミックなビジュアル、明確なナレーションを使用して、複雑な金融トピックを簡略化したプロフェッショナルな所得税解説ビデオを素早く作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
スクリプトを入力または貼り付けて開始します。私たちのプラットフォームは、テキストをビデオに変換する機能を使用して、あなたのテキストを包括的なビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選んで、税情報を魅力的にプレゼンテーションします。さまざまなビデオテンプレートも閲覧できます。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加
リアルなボイスオーバー生成を使用して、複雑な税戦略を明確に説明するビデオを強化します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
完成した税ビデオをさまざまなアスペクト比でダウンロードし、オンラインで共有して効果的に視聴者を教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な税更新ビデオを制作

タイムリーな税のヒントと更新を含む魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に生成し、視聴者を情報でつなぎます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして簡単に税ビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、プロフェッショナルな税ビデオの作成を簡素化します。あなたの税戦略スクリプトをリアルなAIアバターと高品質のボイスオーバーを使って魅力的なコンテンツに変換し、複雑な金融教育をアクセスしやすくします。

HeyGenで作成した税ビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenでは、さまざまなビデオテンプレート、包括的なメディアライブラリ、プロフェッショナルなグラフィックスを使用して税ビデオを広範にカスタマイズできます。また、ロゴや色などのブランドコントロールを組み込むことで、金融教育コンテンツが完璧に一致するように調整できます。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに税解説ビデオの字幕生成とエクスポートが可能ですか？

はい、HeyGenはあなたの所得税解説ビデオコンテンツの字幕を自動生成し、視聴者のアクセス性を向上させます。その後、さまざまなプラットフォームでのオンライン配信に最適化された異なるアスペクト比でプロフェッショナルな税ビデオを簡単にエクスポートできます。

HeyGenのAIアバターは税関連ビデオの作成をどのように強化しますか？

HeyGenのAIアバターは、カメラを必要とせずにプロフェッショナルで魅力的なプレゼンターを税ビデオに提供します。これらのAI駆動のキャラクターは、リアルなボイスオーバーでスクリプトを届け、複雑な税戦略を視聴者が理解しやすく、親しみやすくします。