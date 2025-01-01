AIで持続可能性トレーニングビデオを即座に作成

リアルなAIアバターを通じて、インパクトのある持続可能性トレーニングビデオでチームを重要なESG学習に引き込みましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中間管理職向けに、ESG学習の原則を説明する45秒のインパクトのある持続可能性トレーニングビデオを開発してください。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルと控えめなデータビジュアライゼーションを活用し、複雑な情報を伝えます。真剣でありながら励ましのあるナレーションをサポートに、重要なビジネスプラクティスの明確さと保持を確保します。
サンプルプロンプト2
現在の全従業員を対象に、職場で持続可能な行動を促進する実践的な方法を示す30秒の簡潔なビデオをデザインしてください。親しみやすいオフィスシナリオと明確で簡潔なナレーションを使用し、普遍的なアクセシビリティのために統合された字幕を追加します。目標は、簡単で実行可能なヒントを通じて即時の行動を促す魅力的なビデオを作成することです。
サンプルプロンプト3
社内の利害関係者とチームリーダー向けに、最近の持続可能なビジネスイニシアチブを強調する60秒の企業トレーニングアップデートを制作してください。ビデオは洗練された企業ビジュアルスタイルを持ち、進捗を示すためにメディアライブラリから関連するストックサポートを組み込みます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して迅速な制作を行い、プロフェッショナルなナレーションを補完し、重要な成果を効率的に伝える高品質な持続可能性トレーニングビデオを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

持続可能性トレーニングビデオの作り方

AIを活用して、複雑なトピックを魅力的な企業学習体験に変えるインパクトのある持続可能性トレーニングビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
コンテンツとスクリプトを選択
トレーニングの目的を概説し、持続可能性トレーニングビデオのスクリプトをAIビデオジェネレーターに貼り付けます。これが魅力的な企業トレーニングモジュールの基盤となります。
2
Step 2
ビジュアルとプレゼンターを選ぶ
AIアバターをプレゼンターとして選び、ビジュアルの魅力を高めるためにさまざまなビデオテンプレートを選択し、持続可能性メッセージを力強く伝えます。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティをカスタマイズ
ロゴや色を含む会社のブランディングを適用して一貫性を維持します。インパクトのあるストーリーテリングに統合された字幕を追加し、リーチと理解を向上させます。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして配布
最終化したら、持続可能性トレーニングビデオを希望のアスペクト比でエクスポートします。プロフェッショナルで魅力的な企業トレーニングコンテンツが、従業員教育のために配布する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な持続可能性の概念を明確化

複雑な持続可能性データとトピックを簡単に理解できるビデオコンテンツに変換し、環境教育をすべての人にとってアクセスしやすく明確にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして持続可能性トレーニングビデオを魅力的でインパクトのあるものにするのですか？

HeyGenはAIアバターと充実したメディアライブラリを活用し、包括的な企業トレーニングプログラムのためのインパクトのあるストーリーテリングを可能にします。カスタムブランディングコントロールを利用して、環境意識ビデオ全体でブランドの一貫性を維持します。

HeyGenは持続可能性の基本ビデオを迅速に作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはAIアバター、スクリプトからのテキストビデオ、そして自動ナレーション生成を提供することで、持続可能性の基本ビデオの作成を効率化します。これらの技術的機能により、高品質でプロフェッショナルな持続可能性コンテンツの迅速な制作が可能です。

HeyGenは異なるオーディエンス向けの持続可能なビジネスと環境意識ビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenを使用すると、多様なビデオテンプレートを簡単にカスタマイズし、自動字幕を統合することで、持続可能なビジネスと環境意識ビデオがさまざまなターゲットオーディエンスとコミュニケーションニーズに響くようにします。

HeyGenを使ってESG学習ビデオを簡単に制作できますか？

はい、HeyGenは直感的なテキストビデオ機能とすぐに利用可能なテンプレートを通じて、ESG学習ビデオの制作を簡素化します。複雑なビデオ編集をせずに、明確な目標とインパクトのあるストーリーテリングに集中できます。