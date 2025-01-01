サポートチュートリアルビデオを簡単に作成する方法

スクリプト生成からの強力なテキストからビデオへの変換で、スクリプトを魅力的なサポートチュートリアルに迅速に変換し、顧客満足度を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
カスタマーサポートチームを対象にした60秒の「説明ビデオ」を作成し、一般的な製品の問い合わせを詳述してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的であり、Voiceover生成を通じて熱意あるナレーションを使用し、解決策を明確に伝え、スクリプトが簡潔でインパクトのあるものになるようにします。
サンプルプロンプト2
忙しいプロフェッショナル向けに特定のソフトウェアのトリックを紹介する30秒の「インストラクションビデオ」をデザインしてください。このビデオはテンポが速く、ビジュアル重視で、アップビートなバックグラウンドミュージックを取り入れ、テンプレートとシーンを活用して洗練された外観を持ち、技術に精通したユーザーを圧倒することなく情報を迅速に伝えます。
サンプルプロンプト3
一般的な技術的問題の迅速な解決策を必要とするユーザー向けに「スクリーンキャスト」を使用した50秒のトラブルシューティングガイドを開発してください。ビジュアルスタイルは直接的で情報に富み、画面上のテキストが明確で、自動字幕/キャプションでアクセシビリティをサポートし、技術サポートエージェントとエンドユーザーの両方を対象としたプロフェッショナルなトーンを目指します。
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サポートチュートリアルビデオの作成方法

複雑な指示を簡潔で魅力的なサポートチュートリアルビデオに簡単に変換し、ユーザーを支援し、問い合わせを減らすことができます。直感的なツールを使用して実現します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
チュートリアルの内容を明確なスクリプトでまとめます。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、ビデオ作成プロセスを簡単に開始します。
2
Step 2
ビジュアルをデザインする
チュートリアルの見た目をデザインします。製品やインターフェースの魅力的なスクリーンキャストを統合し、各ステップを視覚的に案内します。
3
Step 3
ナレーションとテキストを追加する
プロフェッショナルな音声で明確さを高めます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、正確なナレーションを追加し、指示が明確に聞こえるようにします。
4
Step 4
仕上げとエクスポート
共有のためにビデオを仕上げます。ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して一貫性を保ち、希望するプラットフォームに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを明確にする

複雑な情報を理解しやすいチュートリアルビデオに変換し、すべての学習者にとって複雑なトピックをアクセス可能にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして高品質なビデオチュートリアルの作成を支援しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバーを使用したダイナミックなビデオに変換することで、魅力的なハウツービデオチュートリアルを簡単に作成できるようにします。カスタムメディアやアニメーションを統合して、インストラクションビデオを強化することができます。

HeyGenが効果的なトレーニングビデオを迅速に制作するのに理想的な理由は何ですか？

HeyGenは直感的なテンプレートとテキストからビデオへの機能を備えており、迅速なコンテンツ作成と編集を可能にします。このプラットフォームは、従来のビデオ制作に通常必要な時間とリソースを大幅に削減します。

HeyGenを使用してインストラクションビデオにキャプションなどのアクセシブルな機能を追加できますか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、すべてのインストラクションビデオに簡単に字幕やキャプションを追加でき、視聴者に広くアクセス可能にします。この機能は、すべての視聴者の理解とエンゲージメントを向上させます。

HeyGenはサポートチュートリアルビデオの一貫したブランディングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、フォントをサポートチュートリアルビデオに直接統合して、プロフェッショナルで一貫した外観を実現します。すべてのハウツービデオでブランドアイデンティティを簡単に維持できます。