プロジェクトベースの学習のための学生ビデオの作り方
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、学生のアイデアを魅力的なビデオプロジェクトに簡単に変換します。
プロジェクトベースの学習を目的とした45秒の説得力のあるプレゼンテーションビデオを開発し、クラスメートや審査員を対象に研究成果を紹介します。プロフェッショナルでありながらクリエイティブなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenメディアライブラリ/ストックサポートからのチャートや画像を統合し、簡潔で権威あるナレーションと読みやすい字幕を添えます。
試験前の迅速な復習のヒントを求める学生に最適な30秒のクイックスタディガイドビデオをデザインします。ビジュアルの美学はテンポが速く活気に満ちており、さまざまなテンプレートとシーンを利用して洗練された外観を実現し、フレンドリーで励ましの声でエネルギッシュなトーンを維持します。
同級生やクリエイティブライティングクラスを対象に、書かれた物語を没入型のビジュアル体験に変える50秒のクリエイティブな短編小説の適応を作成します。ビジュアルとオーディオのスタイルは想像力豊かで芸術的であり、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、表現力豊かな声の演技で物語を生き生きとさせます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育目的の魅力的なビデオ作成にどのように役立ちますか？
HeyGenはビデオ作成を簡素化し、学生や教師が簡単に魅力的なビデオを作成できるようにします。AIアバターやさまざまなテンプレートを活用して、教育目的のプロフェッショナルなコンテンツを制作し、プロジェクトベースの学習を変革します。
HeyGenはビデオをカスタマイズするためにどのようなビデオ編集ツールを提供していますか？
HeyGenは直感的なビデオ編集ツールを提供しており、ドラッグ＆ドロップ編集を含めてビデオコンテンツを完全にカスタマイズできます。豊富なストックメディアライブラリにアクセスし、画面やウェブ録画を簡単に統合してプロジェクトを強化します。
HeyGenはAIを活用したツールを使用してビデオ制作を行っていますか？
はい、HeyGenは高度なAIを活用したツールを使用してビデオ制作を効率化しています。AIアバターを使用してテキストからダイナミックなビデオを生成し、リアルな声のナレーションを作成し、アニメーションを簡単に組み込むことができます。
HeyGenを使用して学生と教師がビデオプロジェクトで協力することはできますか？
HeyGenは協力機能をサポートしており、学生と教師にとって理想的な教育用ビデオメーカーです。チームはビデオ作成でシームレスに協力し、プロジェクトベースの学習と共有の創造性を促進します。