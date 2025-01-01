プロジェクトベースの学習のための学生ビデオの作り方

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、学生のアイデアを魅力的なビデオプロジェクトに簡単に変換します。

141/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロジェクトベースの学習を目的とした45秒の説得力のあるプレゼンテーションビデオを開発し、クラスメートや審査員を対象に研究成果を紹介します。プロフェッショナルでありながらクリエイティブなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenメディアライブラリ/ストックサポートからのチャートや画像を統合し、簡潔で権威あるナレーションと読みやすい字幕を添えます。
サンプルプロンプト2
試験前の迅速な復習のヒントを求める学生に最適な30秒のクイックスタディガイドビデオをデザインします。ビジュアルの美学はテンポが速く活気に満ちており、さまざまなテンプレートとシーンを利用して洗練された外観を実現し、フレンドリーで励ましの声でエネルギッシュなトーンを維持します。
サンプルプロンプト3
同級生やクリエイティブライティングクラスを対象に、書かれた物語を没入型のビジュアル体験に変える50秒のクリエイティブな短編小説の適応を作成します。ビジュアルとオーディオのスタイルは想像力豊かで芸術的であり、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、表現力豊かな声の演技で物語を生き生きとさせます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学生ビデオの作り方

魅力的でプロフェッショナルな学生ビデオプロジェクトを簡単に作成し、アイデアを際立つビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
多様な「テンプレートとシーン」から選択して、教育ビデオプロジェクトを開始し、コンテンツのプロフェッショナルな基盤を提供します。
2
Step 2
コンテンツを生成する
スクリプトを入力して「スクリプトからのテキストをビデオに変換」を活用し、書かれたアイデアを効率的に魅力的な話し言葉の対話に変換します。
3
Step 3
カスタマイズと強化
豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」からビジュアルとオーディオを使用してプロジェクトをパーソナライズし、学生ビデオを本当にユニークでダイナミックなものにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
最適な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を選択して作成を完成させ、同級生や教育者とシームレスに魅力的な学生ビデオを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIビデオで複雑なトピックを視覚化

.

抽象的な概念や歴史的な物語を鮮やかなAIを活用したビデオストーリーに変換し、学習をよりアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

background image

よくある質問

HeyGenは教育目的の魅力的なビデオ作成にどのように役立ちますか？

HeyGenはビデオ作成を簡素化し、学生や教師が簡単に魅力的なビデオを作成できるようにします。AIアバターやさまざまなテンプレートを活用して、教育目的のプロフェッショナルなコンテンツを制作し、プロジェクトベースの学習を変革します。

HeyGenはビデオをカスタマイズするためにどのようなビデオ編集ツールを提供していますか？

HeyGenは直感的なビデオ編集ツールを提供しており、ドラッグ＆ドロップ編集を含めてビデオコンテンツを完全にカスタマイズできます。豊富なストックメディアライブラリにアクセスし、画面やウェブ録画を簡単に統合してプロジェクトを強化します。

HeyGenはAIを活用したツールを使用してビデオ制作を行っていますか？

はい、HeyGenは高度なAIを活用したツールを使用してビデオ制作を効率化しています。AIアバターを使用してテキストからダイナミックなビデオを生成し、リアルな声のナレーションを作成し、アニメーションを簡単に組み込むことができます。

HeyGenを使用して学生と教師がビデオプロジェクトで協力することはできますか？

HeyGenは協力機能をサポートしており、学生と教師にとって理想的な教育用ビデオメーカーです。チームはビデオ作成でシームレスに協力し、プロジェクトベースの学習と共有の創造性を促進します。