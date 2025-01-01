ストレステストチュートリアルビデオを迅速に作成
HeyGenのAIアバターを使用して、複雑な金融モデルをわかりやすく説明するチュートリアルビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトデザイナーやエンジニア向けに「3Dデザインのストレステスト」を紹介する1分間のエネルギッシュなビデオを開発し、シミュレーションを通じて重要な「デザイン改善」を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でダイナミックなもので、アニメーション化された3Dモデルと、魅力的なAIアバターによる活気ある情報豊富なナレーションを特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用して、プロフェッショナルで一貫したプレゼンテーションを行います。
中級の金融専門家を対象にした、複雑なシート（「バランスシート」や「キャッシュフロー計算書」など）内の「エラーチェック」に特化した90秒の指導ビデオを作成します。このビデオは、クリーンなホワイトボードアニメーションスタイルで説明グラフィックを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを使用してすべての専門用語を明確に理解できるようにします。
小規模ビジネスオーナー向けに「収益成長」の「予測」の簡単な例を使用して「ストレステストチュートリアルビデオ」を作成する1分30秒の実用的なチュートリアルを生成します。ビジュアルスタイルは親しみやすく魅力的で、市場の変動を示す関連するストック映像と、重要なポイントを強調するオンスクリーンテキストを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的に構築します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは「金融モデル」の「ストレステストチュートリアルビデオ」の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルな「AIアバター」を使用してスクリプトを魅力的な「ストレステストチュートリアルビデオ」に簡単に変換することができます。この機能により、複雑な「金融モデリング」シナリオや「Excelモデル」機能の説明が簡単になります。
HeyGenは「バランスシート」や「キャッシュフロー計算書」などの複雑な「金融モデリング」概念を効果的に説明できますか？
もちろんです。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用すると、「バランスシート」や「キャッシュフロー計算書」などの詳細な「金融モデリング」要素を明確に説明できます。「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を活用して、これらの重要なコンポーネントを徹底的に説明するプロフェッショナルな「ビデオ」を作成できます。
HeyGenは「3Dデザイン」を紹介し、「デザイン改善」を議論する上でどのような利点を提供しますか？
HeyGenは、「3Dデザインのストレステスト」を行い、「デザイン改善」を強調する魅力的な「ビデオ」を作成するための大きな利点を提供します。「テンプレートとシーン」および「ブランディングコントロール」を利用して、作業を視覚的に提示し、「エラーチェック」手順を明確な「ボイスオーバー生成」でナレーションします。
HeyGenは「予測」や「収益成長」などの「技術的」説明を含む「ハウツー」ビデオの効率的な作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは「予測」や「収益成長」などの多様な「技術的」トピックをカバーする効率的な「ハウツー」ビデオの作成を目的としています。当社のプラットフォームは、スクリプトからプロフェッショナルな「ビデオ」を迅速に生成し、「EBITDA」などの概念の説明が明確で影響力のあるものになるようにします。