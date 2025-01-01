簡単に目立つ特別オファー広告動画を作成
魅力的な動画広告でマーケティングキャンペーンを強化。既成のテンプレートとシーンを使用して、特別オファー広告動画を簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒のプロモーション動画メーカー広告を開発し、ソフトウェアサブスクリプションの「1つ買うと1つ無料」オファーを強調します。この動画は洗練されたクリーンな美学を持ち、情報豊富な画面上のテキストと落ち着いた背景音楽を特徴とし、HeyGenの「AIアバター」を活用してオファーを明確かつ簡潔に提示し、マーケティングキャンペーンに最適です。
地元の祭りへの参加を促す15秒の短く魅力的なソーシャルメディア広告を制作し、早期購入者向けの特別チケットを紹介します。イベント愛好家や地域コミュニティ向けにデザインされ、ユニークなアニメーションと記憶に残るジングルを組み込み、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して鮮やかなビジュアルを提供し、さまざまなプラットフォーム向けの動画広告を簡単に作成します。
将来のプロフェッショナル向けに、割引されたオンラインコースバンドルを紹介する60秒の教育特別オファー広告動画を作成します。この動画は明確で説明的なビジュアルスタイルを採用し、アニメーショングラフィックスと権威あるトーンを持ち、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画生成」を活用して、複雑な情報を簡単に伝えるAI動画広告ジェネレーターに最適な説得力のあるナラティブを生成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のマーケティングキャンペーン用の動画広告作成を簡素化できますか？
HeyGenは高度なAI動画広告ジェネレーターであり、簡単に魅力的な動画広告を作成できます。AIアバターとテキストから動画への機能を使用して、スクリプトを魅力的な動画に変換し、時間とリソースを大幅に節約できます。
HeyGenでプロモーション動画メーカーのプロジェクトをカスタマイズするために使用できるクリエイティブアセットは何ですか？
HeyGenのプロモーション動画メーカーでは、多様な動画テンプレート、ストック映像、アニメーションを含む豊富なメディアライブラリにアクセスできます。ブランドカラーやロゴをブランディングコントロールで適用し、音楽を追加して、非常にカスタマイズされた魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenはソーシャルメディア用の特別オファー広告動画を迅速に制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアに最適な魅力的な特別オファー広告動画を簡単に制作できます。すぐに使える動画テンプレートと強力な行動喚起機能を活用し、作成物を簡単にダウンロードしてすべてのプラットフォームで共有できます。
HeyGenはAI生成動画コンテンツに対するクリエイティブコントロールのツールを提供していますか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと強力なAI機能を通じて広範なクリエイティブコントロールを提供します。字幕やナレーションの追加から、異なるプラットフォーム用のアスペクト比の調整まで、すべての詳細をカスタマイズして、ビジョンを実現できます。