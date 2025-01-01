簡単にSOLIDWORKSチュートリアルビデオを作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、スクリプトを魅力的なSOLIDWORKSトレーニングコースやビデオレッスンに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中級SOLIDWORKSユーザーを対象にした、3Dモデリングスキルを磨くための高度な技術を探る2分間のビデオレッスン。視覚スタイルは動的な画面キャプチャと正確なコールアウトを特徴とし、プロフェッショナルで簡潔なナレーションとアクセシビリティのための重要な字幕/キャプションを補完します。
典型的な設計ワークフロー内で効率的なSOLIDWORKSアセンブリに焦点を当てた90秒のトレーニングコースを設計します。このビデオは工学の学生や専門家向けに構成され、明確なデモンストレーションを提供します。AIアバターを使用して重要な説明を行い、全体を通して権威あるが魅力的なトーンを確保します。
SOLIDWORKSチュートリアルをより効果的にする方法は？すべてのレベルのSOLIDWORKSユーザーを対象にした、迅速な効率性ハックを紹介する45秒のビデオチップを制作します。視覚スタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して迅速なBロール例を提供し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと直接的で役立つトーンを組み合わせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなSOLIDWORKSチュートリアルビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとリアルなボイスオーバー生成を使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、プロフェッショナルなSOLIDWORKSチュートリアルビデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、複雑なビデオ制作に煩わされることなく、3Dモデリングデモンストレーションの技術的な詳細に集中できます。
HeyGenは詳細なSOLIDWORKSトレーニングコースにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、自動字幕、カスタマイズ可能なブランディングコントロール、包括的なメディアライブラリなどの強力な機能を提供し、SOLIDWORKSトレーニングコースを強化します。視覚的な補助を簡単に統合し、複雑な設計ワークフローや高度な技術を説明するために、ビデオレッスン全体で一貫したブランドイメージを確保できます。
HeyGenは「はじめに」SOLIDWORKSビデオレッスンの制作を簡素化できますか？
はい、HeyGenは直感的なテンプレートとテキストからビデオへの機能を提供することで、SOLIDWORKSの入門ビデオレッスンの制作を簡素化します。これにより、新しいユーザー向けに基本をカバーする明確で自己ペースのチュートリアルを迅速に作成し、最初から効果的な学習を確保できます。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにSOLIDWORKSチュートリアルビデオを最適化する方法をどのように確保しますか？
HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションを通じて、SOLIDWORKSチュートリアルビデオが多様なプラットフォーム向けに最適化されることを確保します。これにより、異なるソーシャルメディアや学習管理システム向けにビデオレッスンを簡単に適応させることができ、ビデオチップの包括的なプレイリストを構築するのに最適です。