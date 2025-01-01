簡単にSOLIDWORKSチュートリアルビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、スクリプトを魅力的なSOLIDWORKSトレーニングコースやビデオレッスンに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中級SOLIDWORKSユーザーを対象にした、3Dモデリングスキルを磨くための高度な技術を探る2分間のビデオレッスン。視覚スタイルは動的な画面キャプチャと正確なコールアウトを特徴とし、プロフェッショナルで簡潔なナレーションとアクセシビリティのための重要な字幕/キャプションを補完します。
サンプルプロンプト2
典型的な設計ワークフロー内で効率的なSOLIDWORKSアセンブリに焦点を当てた90秒のトレーニングコースを設計します。このビデオは工学の学生や専門家向けに構成され、明確なデモンストレーションを提供します。AIアバターを使用して重要な説明を行い、全体を通して権威あるが魅力的なトーンを確保します。
サンプルプロンプト3
SOLIDWORKSチュートリアルをより効果的にする方法は？すべてのレベルのSOLIDWORKSユーザーを対象にした、迅速な効率性ハックを紹介する45秒のビデオチップを制作します。視覚スタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して迅速なBロール例を提供し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと直接的で役立つトーンを組み合わせます。
SOLIDWORKSチュートリアルビデオの作り方

AIアバター、シームレスなスクリプト、正確な視覚および音声の強化を活用して、効果的なトレーニングのためにプロフェッショナルなSOLIDWORKSビデオチュートリアルを簡単に作成します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
SOLIDWORKSチュートリアルの内容を、はじめにガイドから高度な技術までアウトライン化します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、テキストを効率的に動的なビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
多様なAIアバターから選択して、SOLIDWORKSの3Dモデリングデモンストレーションを提示します。これにより、技術的な説明が魅力的に生き生きとします。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を追加
すべての視聴者のアクセシビリティを向上させるために、自動的に字幕/キャプションを追加してビデオを洗練します。これにより、SOLIDWORKSの設計ワークフローが明確に理解されます。
4
Step 4
レッスンをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズを調整して、SOLIDWORKSチュートリアルビデオを完成させます。高品質のビデオをエクスポートし、プレイリストに追加したり、ビデオレッスンとして共有する準備を整えます。

使用例

ソーシャルメディアでチュートリアルを宣伝

SOLIDWORKSチュートリアルから簡潔で魅力的なビデオクリップを迅速に作成し、より多くの視聴者を引き付け、トレーニングコンテンツをソーシャルプラットフォームで宣伝します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなSOLIDWORKSチュートリアルビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとリアルなボイスオーバー生成を使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、プロフェッショナルなSOLIDWORKSチュートリアルビデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、複雑なビデオ制作に煩わされることなく、3Dモデリングデモンストレーションの技術的な詳細に集中できます。

HeyGenは詳細なSOLIDWORKSトレーニングコースにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、自動字幕、カスタマイズ可能なブランディングコントロール、包括的なメディアライブラリなどの強力な機能を提供し、SOLIDWORKSトレーニングコースを強化します。視覚的な補助を簡単に統合し、複雑な設計ワークフローや高度な技術を説明するために、ビデオレッスン全体で一貫したブランドイメージを確保できます。

HeyGenは「はじめに」SOLIDWORKSビデオレッスンの制作を簡素化できますか？

はい、HeyGenは直感的なテンプレートとテキストからビデオへの機能を提供することで、SOLIDWORKSの入門ビデオレッスンの制作を簡素化します。これにより、新しいユーザー向けに基本をカバーする明確で自己ペースのチュートリアルを迅速に作成し、最初から効果的な学習を確保できます。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにSOLIDWORKSチュートリアルビデオを最適化する方法をどのように確保しますか？

HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションを通じて、SOLIDWORKSチュートリアルビデオが多様なプラットフォーム向けに最適化されることを確保します。これにより、異なるソーシャルメディアや学習管理システム向けにビデオレッスンを簡単に適応させることができ、ビデオチップの包括的なプレイリストを構築するのに最適です。