魅力的でコンバージョンを促すソフトウェアデモビデオを作成
プロフェッショナルなソフトウェアデモビデオを簡単に作成。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、製品を視覚的に魅力的に紹介しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新規ユーザー向けに設計された90秒の説明ビデオを開発し、プロジェクト管理ソフトウェアの初期設定プロセスを案内します。情報豊富でステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、正確な画面遷移を行い、すべてのアクションが明確に見えるようにします。自動生成された「字幕/キャプション」で明確さを高め、各ステップを徹底的に説明する権威ある簡潔なAIのナレーションを組み合わせます。
既存の顧客向けに最新の機能アップデートを発表する45秒の製品デモビデオを作成します。ビジュアルスタイルはモダンで視覚的に魅力的にし、新しいUI要素とその機能を強調するアニメーションオーバーレイを使用します。エネルギッシュな「AIアバター」がアップデートを紹介し、個人的なタッチを加え、活気あるバックグラウンドトラックとクリアなナレーションでエンゲージメントと興奮を維持します。
マーケティングスペシャリスト向けに包括的な2分間のハウツービデオを制作し、高品質でブランド化された製品デモビデオを作成する簡単さを示します。ビジュアルナラティブは洗練されプロフェッショナルで、スムーズなトランジションとカスタムブランディング要素を全体にわたって特徴とします。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、詳細なスクリプトを説得力のある視覚的に豊かなデモンストレーションに変え、メッセージの一貫性と高いインパクトを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
AIを活用した魅力的なソフトウェアデモでユーザーのトレーニングとオンボーディングを強化.
インタラクティブなトレーニングモジュールとオンボーディングビデオをAIを使用して開発し、ユーザーがソフトウェアを完全に理解し、採用することを確実にします。
よくある質問
HeyGenはプロフェッショナルな製品デモビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは高品質なソフトウェアデモビデオを迅速にキャプチャできる強力な画面とカメラのレコーダーを提供します。直感的な編集ツールを使用して、録画をカット、トランジション、オーバーレイで洗練された最終製品に仕上げることができます。
HeyGenは製品デモンストレーションを強化し、パーソナライズするためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenはAIを活用してリアルなナレーションを生成し、製品デモビデオの字幕を自動的に作成し、エンゲージメントを高めます。また、AIアバターを使用してパーソナライズし、ブランドロゴやカラーを含むカスタムブランディング要素を適用して一貫性を保つことができます。
HeyGenはソフトウェアデモビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenはソフトウェアデモビデオ内でブランドキットのカラー、ロゴ、フォントを簡単に適用できるようにします。これにより、すべての製品デモンストレーションがブランドアイデンティティとプロフェッショナルな美学に完全に一致します。
HeyGenは製品デモの高解像度出力と簡単な共有をどのように保証しますか？
HeyGenは1080p HD解像度で製品デモビデオを保存できるようにし、4Kビデオ解像度オプションも提供しており、優れた明瞭さを保証します。また、デモビデオをさまざまなプラットフォーム用にリサイズし、トラッカブルリンクを介して効率的に共有したり、より広範な配布のためにエクスポートすることができます。