簡単にソーシャルメディアポリシー研修ビデオを作成

オンライン行動規範と危機コミュニケーションについてチームを訓練します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオで簡単にビデオを作成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

既存のスタッフ向けに、ソーシャルメディアポリシーの最近の改訂点を詳述し、潜在的な法的リスクを軽減するためのベストプラクティスを強調する60秒のアップデートビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、効率的なコンテンツ生成と一貫した配信を行います。
ソーシャルメディアのインシデントに関連する危機コミュニケーションの即時対応手順について、管理職とチームリーダー向けに30秒の重要な指導ビデオを作成してください。この緊急メッセージは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの説得力のあるビジュアルを利用して、深刻さを強調し、迅速かつ効果的な対応を導きます。
小規模ビジネスのオーナーとそのチーム向けに、ソーシャルメディアポリシーを作成するための基本的なステップを示す90秒の教育ビデオを作成してください。この親しみやすいガイドは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、事前のトレーニングがなくてもポリシー開発を可能にする、明確なステップバイステップのビジュアルウォークスルーを提供します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ソーシャルメディアポリシー研修ビデオの作成方法

プロフェッショナルなソーシャルメディアポリシー研修ビデオを簡単に作成。HeyGenは、ベストプラクティスと法的リスクについてチームを教育し、コンプライアンスを確保し、ブランドを保護します。

Step 1
ソーシャルメディアポリシースクリプトを作成
ソーシャルメディアポリシーの包括的な研修コンテンツを作成します。その後、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストを魅力的なビジュアルに変換し、ビデオを即座に生成します。
Step 2
AIアバターとシーンを選択
多様なAIアバターからトレーニングコンテンツを提示するために選択します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、ブランドガイドラインをプロフェッショナルなビジュアルスタイルで効果的に伝えます。
Step 3
ナレーションと字幕を追加
従業員向けにビデオのインパクトとアクセシビリティを向上させます。HeyGenのナレーション生成を使用して明確なナレーションを追加し、自動字幕/キャプションを含めて、メッセージが全員に理解されるようにします。
Step 4
研修ビデオをエクスポート
完成した研修ビデオを確認し、最終調整を行います。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームでチームを訓練するためにビデオをシームレスに共有する準備をします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

コンプライアンスビデオの迅速な作成

複雑なソーシャルメディアポリシーを明確で魅力的なAI生成ビデオに迅速に変換し、時間を節約し、ルールの一貫したコミュニケーションを確保します。

よくある質問

従業員向けに効率的にソーシャルメディアポリシー研修ビデオを作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenを使用すると、AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトからプロフェッショナルなソーシャルメディアポリシー研修ビデオを迅速に作成できます。これにより、チームにオンライン行動規範とベストプラクティスを教育するプロセスが効率化されます。

HeyGenはソーシャルメディアポリシー研修でブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはブランドコントロールを提供し、トレーニングビデオにロゴや特定の色を統合することができます。これにより、すべてのソーシャルメディアポリシーのコミュニケーションがブランドのアイデンティティとガイドラインを従業員に強化します。

法的リスクを軽減するためにソーシャルメディアポリシー研修でビデオを使用する利点は何ですか？

HeyGenを使用してビデオ研修を作成することで、明確で一貫したメッセージを確保し、ソーシャルメディアマーケティングに関連する法的リスクの管理と効果的な危機コミュニケーションに重要です。魅力的なビデオコンテンツは、従業員がオンライン行動規範を理解し、潜在的な落とし穴を回避するのに役立ちます。

HeyGenは小規模ビジネスと大企業の両方にソーシャルメディアポリシー研修を作成するのに適していますか？

はい、HeyGenの柔軟なプラットフォームとテンプレートは、小規模ビジネスが迅速なソーシャルメディアポリシーテンプレートを必要とする場合から、多くの従業員を訓練する大企業まで、あらゆる組織に最適です。必要に応じてコンテンツを簡単に適応させ、トレーニングの取り組みを拡大できます。