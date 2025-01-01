スマートファクトリーのチュートリアルビデオを作成する: AIを活用したガイド

HeyGenのAIアバターを使用して、デジタル製造の変革を推進するためのプロフェッショナルで利益をもたらすコンテンツを作成します。

185/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
現代の製造業における「IoT」と「自動化」の重要な役割を解説する90秒のチュートリアルです。製造エンジニアやIT専門家向けに設計されています。データフローと相互接続されたシステムをクリーンなUI/UXの例で視覚化し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して生成された明確な指導的なナレーションで、より高い運用効率へのステップを示します。
サンプルプロンプト2
「スマートファクトリー」ソリューションの採用が「コスト削減」と「生産性と品質の向上」にどのように具体的に寄与するかを発見する2分間の情報ビデオです。生産およびサプライチェーンマネージャーを対象としています。説得力のあるビジュアルデータダッシュボードとシミュレーションされた工場フロアの改善を提示し、HeyGenの自動「字幕/キャプション」機能を通じて、より強靭なサプライチェーンの構築を強調しながら、アクセスしやすく魅力的にします。
サンプルプロンプト3
「AI」と「データプラットフォーム」の統合による予測保全を解説する75秒の簡潔な指導ビデオです。開発者や技術チームリーダーに最適です。視覚スタイルはダイナミックで、関連するダッシュボードやコードスニペットの画面録画を取り入れ、HeyGenの多用途な「テンプレートとシーン」を活用して、スマート製造環境におけるマイクロサービスの実用的な応用を示す簡潔な説明を行います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スマートファクトリーのチュートリアルビデオの作り方

AIアバターとリッチメディアを活用して、複雑なインダストリー4.0の概念をプロフェッショナルに説明する魅力的なスマートファクトリーのチュートリアルビデオを効率的に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成しAIアバターを選択
スマートファクトリーのチュートリアルのために明確で簡潔なスクリプトを作成します。その後、プロフェッショナルなAIアバターを選択して、コンテンツを効果的に伝えます。
2
Step 2
ビジュアルとナレーションを追加
メディアライブラリや自身の資産から関連するビジュアルを統合し、自動化などの概念を説明するビデオを豊かにします。スクリプトに自然な音声のナレーションを生成します。
3
Step 3
ブランディングを適用しシーンを洗練
ブランドのアイデンティティを反映させるために、色やロゴのブランディングコントロールを使用してチュートリアルをパーソナライズします。さまざまなテンプレートとシーンを活用して、インダストリー4.0のコンテンツを効果的に構成します。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートして共有
すべての要素が整っていることを確認してビデオを完成させます。その後、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、スマートファクトリーのチュートリアルをダウンロードし、デジタル製造の変革を加速させるために共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロモーション＆マイクロラーニングコンテンツを作成

.

スマートファクトリーチュートリアルから魅力的な短いクリップを迅速に生成し、ソーシャルメディアでのリーチとマイクロラーニングの機会を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはインダストリー4.0の技術チュートリアルビデオの作成をどのように簡素化できますか？

HeyGenは、製造業の企業がIoTや自動化のような複雑なインダストリー4.0の概念を説明する魅力的なチュートリアルビデオを迅速に制作することを可能にします。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを利用して、スマートファクトリーのプロセスを効率的に説明し、開発者のトレーニングと全体的な理解を向上させます。

HeyGenはデジタル製造の変革と運用効率の向上に役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、新しいプロセス、技術、戦略を伝えるビデオコンテンツの迅速な制作を可能にすることで、デジタル製造の変革を支援します。これにより、一貫した高品質な情報の伝達を通じて、運用効率と生産性の向上に直接貢献します。

HeyGenは複雑なIoTソフトウェアやデータプラットフォームの説明にどのように役立ちますか？

HeyGenは、IoTソフトウェア、マイクロサービス、データプラットフォームのような複雑な技術的トピックを解明するのに最適です。テキストビデオ機能とナレーション生成を活用して、開発者の生産性と技術チームのために、複雑なシステムを理解しやすい明確で簡潔な説明を作成できます。

HeyGenは強靭なサプライチェーンのための効果的なコミュニケーションをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、トレーニング、更新、または新しいプロトコルの説明のためのブランドビデオを作成することで、サプライチェーン管理内のコミュニケーションを大幅に向上させます。これにより、生産管理や物流などの分野でのコミュニケーションが合理化され、より強靭なサプライチェーンと生産性の向上に貢献します。