数分でオンラインでスライドショービデオを作成

AIボイスオーバーナレーションと音楽を写真やビデオに追加し、魅力的なスライドショーに簡単に変換します。

220/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ファッションに敏感な若者を対象にしたトレンディなブティックのための30秒のオンラインスライドショーメーカー広告を開発してください。ビジュアルスタイルはモダンでプロフェッショナル、そしてクリーンである必要があり、商品画像と短いビデオクリップの間にシャープなトランジションを特徴とし、エネルギッシュでアップビートな商業音楽に合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、迅速に洗練された高インパクトな外観を実現し、エンゲージメントを促進します。
サンプルプロンプト2
簡単なDIYホームリペアを説明する45秒のAIスライドショービデオを制作し、ホームオーナーやDIY愛好家が迅速なヒントを求めている人々に向けてデザインします。ビジュアルスタイルは明確で簡潔、グラフィックを多用し、情報を伝えるテキストオーバーレイとスムーズなトランジションで視聴者をステップバイステップでガイドします。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、主要な指示と用語のアクセシビリティと明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
忘れられない旅行の冒険をまとめた90秒のスライドショービデオを作成し、旅行愛好家や友人、家族と共有するのに最適です。ビデオはダイナミックで冒険的なビジュアルスタイルを誇り、クイックカット、シネマティックな効果、多様な風景からの写真とビデオの豊かなミックスを備え、エキサイティングなグローバル音楽と自然の音風景に支えられています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから魅力的なビジュアルを統合して、個人の映像を簡単に補完します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スライドショービデオの作り方

AIボイスオーバーとダイナミックなエフェクトで強化された素晴らしいフォト＆ビデオスライドショーをオンラインで簡単に作成し、オーディエンスと共有する準備を整えましょう。

1
Step 1
メディアを選択
プロジェクトを始めるために、自分の「写真やビデオ」をアップロードするか、豊富な「ストックメディア」ライブラリから選択します。
2
Step 2
配置と強化
直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」を使用してビジュアルを整理し、「音楽」を追加し、スライド間にスムーズな「トランジション」を適用します。
3
Step 3
AI要素を組み込む
魅力的な「AIボイスオーバーナレーション」でスライドショーを高めるか、プロフェッショナルにデザインされた「テンプレート」から選択して迅速に開始します。
4
Step 4
作成物をダウンロード
完成したら、「オンラインスライドショーメーカー」プロジェクトの「結果をダウンロード」し、高品質で「ウォーターマークなし」で提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなビデオストーリーを作成

.

物語、プレゼンテーション、教育コンテンツを魅力的なAIスライドショービデオに変換し、あなたのユニークなストーリーを視覚的に生き生きとさせます。

background image

よくある質問

HeyGenで魅力的なスライドショービデオを作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenは、魅力的なスライドショービデオを簡単に作成する力を提供します。ドラッグ＆ドロップエディターを利用して、写真やビデオをプロフェッショナルなテンプレートと組み合わせ、素晴らしいビジュアルストーリーを作成します。

HeyGenはスライドショーにAI機能を提供していますか？

はい、HeyGenはスライドショーを強化するための高度なAI機能を統合しています。AIボイスオーバーナレーションを追加したり、豊富なストックメディアライブラリから選択して、真にダイナミックなAIスライドショービデオを制作できます。

オンラインスライドショーメーカーにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenのオンラインスライドショーメーカーは、強力なカスタマイズオプションを提供します。音楽を簡単に追加し、魅力的なトランジションやエフェクトを適用し、ブランドコントロールを組み込んで、スライドショーがあなたの独自のスタイルとメッセージを反映するようにします。

完成したスライドショービデオをウォーターマークなしでダウンロードできますか？

もちろんです！HeyGenでは、スライドショービデオの結果をウォーターマークなしでダウンロードできます。これにより、プロフェッショナルなコンテンツがすぐにソーシャルメディアや他のプラットフォームで共有できるようになります。