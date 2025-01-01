数分でサイト検査チュートリアルビデオを作成
サイト検査ガイドのビデオ作成を効率化。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的な指導ビデオを生成します。
プロパティマネージャーや不動産専門家向けに、インフォグラフィックスタイルのビジュアルと、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して生成された簡潔で情報豊富なナレーションを提供する、60秒の魅力的なハウツービデオを開発します。
DIYホームオーナーを対象にした30秒のフレンドリーな指導ビデオを制作し、簡単な事前検査のヒントをクイックカットと画面上のテキストハイライトで示し、HeyGenの自動字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
ホームインスペクション会社のマーケティングチーム向けに、実際のシナリオのクリーンなビジュアルとプロフェッショナルなナレーションを通じて、バーチャルサイト訪問のベストプラクティスを紹介する50秒のモダンなビデオ作成作品をデザインし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的な映像を提供します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
