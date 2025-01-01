高度なAIを使って簡単にショートフィルムを作成
HeyGenの革新的なスクリプトからのテキストビデオを使用して、あなたのクリエイティブなスクリプトを魅力的なショートフィルムに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、魅力的なコンテンツを迅速に制作する方法を示す90秒のチュートリアルをデザインしてください。ビデオは、アップビートでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、さまざまなテンプレートオプションをクイックトランジションで紹介し、エネルギッシュなサウンドトラックでサポートします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、視覚的な例を強化し、プラットフォームの創造的な使用を後押しするためのインスピレーションを提供してください。
ソフトウェアユーザー向けに、プロジェクト内でカスタム字幕と映画クレジットを効果的に実装する方法を説明する45秒の簡潔な指導ビデオを作成してください。ビデオは、画面録画とハイライトされた要素を使用した直接的でわかりやすいビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された落ち着いた正確なナレーションを添えます。アクセシビリティとプロフェッショナルな仕上げのために、HeyGenの字幕/キャプション機能を強調してください。
マーケティング専門家を対象にした2分間のショートフィルムスタイルのプレゼンテーションを開発し、モダンで洗練されたビジュアル美学で新しい技術製品やサービスを紹介してください。物語は魅力的で、洗練されたビジュアルストーリーテリングとシネマティックなオーディオバックドロップを利用します。HeyGenのAIアバターを活用してダイナミックな画面上のプレゼンターを提供し、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの多様性を示します。情報的で視覚的に驚くべきコンセプトを開発することを目指してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはショートフィルムのビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIムービーメーカーとして機能し、スクリプトを直接プロフェッショナルなショートフィルムビデオに変換します。その高度なテキストビデオ機能は、複雑な従来のツールを使わずに、全体の作成プロセスを効率化します。
HeyGenはビデオプロジェクトを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、ストックメディアを含む包括的なメディアライブラリと、効率的なポストプロダクションのための使いやすいドラッグアンドドロップエディターを提供します。トランジションを簡単に追加し、自動的に字幕や映画クレジットを生成し、最適なエクスポート品質のためにアスペクト比のリサイズを利用できます。
HeyGenはAIアバターを組み込み、リアルなAIボイスオーバーを生成できますか？
はい、HeyGenは最先端のAIアバターを活用してあなたの物語を視覚的に表現し、高度なボイスオーバー生成を提供します。これらのリアルなAIボイスオーバーは、どのビデオプロジェクトにおいても高品質なオーディオを保証し、視聴者のエンゲージメントを高めます。
HeyGenは多様なビデオニーズに対応するブランディング要素とテンプレートをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、ショートフィルムやその他のコンテンツのために、ビデオのコンセプトを迅速に開発するためのさまざまなテンプレートを提供します。また、ロゴや特定の色を使用してビデオをカスタマイズし、ブランドの一貫性を維持するための強力なブランディングコントロールも含まれています。