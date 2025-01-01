説教ビデオを作成：AIでメッセージを簡単に共有

説教コンテンツを自動字幕とキャプションで魅力的なソーシャルメディアショートに再利用し、教会コミュニティのより多くの人々に届けましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
AIに不慣れな牧師や教会のコミュニケーター向けに、HeyGenのAIツールを使用して説教ビデオのイントロや短いデボーションを作成する方法を紹介する45秒の指導ビデオを作成してください。視覚スタイルは現代的で魅力的であり、フレンドリーなAIアバターがメッセージを伝え、励ましのある背景音楽を特徴としています。スクリプトからのナレーション生成の簡単さを強調し、迅速に魅力的なコンテンツを制作できることを示してください。
サンプルプロンプト2
オンラインでのリーチを拡大したい教会を対象にした30秒のダイナミックなビデオを開発し、既存の説教のトランスクリプションデータからソーシャルメディアショートを生成する力を示してください。テンポの速い視覚スタイルを採用し、魅力的なテキストオーバーレイと関連するメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルを使用し、明確で簡潔なナレーションで説明してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能がコンテンツ作成をどのように効率化し、迅速に共有できるかを示してください。
サンプルプロンプト3
経験豊富な教会メディアチーム向けに、さまざまなプラットフォーム向けに説教コンテンツを最適化することに焦点を当てた1.5分の説明ビデオをデザインしてください。ビデオはクリーンでワークフローを示す視覚スタイルを採用し、権威ある声でHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能がどのようにしてさまざまなソーシャルチャネル向けにコンテンツを簡単に適応させるかを強調してください。さまざまなテンプレートとシーンの有用性を示し、すべての出力でブランドの一貫性を維持する方法を説明してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

説教ビデオの作成方法

AIを活用したツールを使用して、説教コンテンツを魅力的な短編動画に簡単に変換しましょう。

1
Step 1
説教をアップロード
まず、プラットフォームにフル説教ビデオを簡単にアップロードします。直感的なインターフェースはさまざまなファイル形式をサポートし、貴重な説教コンテンツの再利用をスムーズに開始できます。
2
Step 2
AI字幕を生成
HeyGenの強力なAIを活用して、説教の正確な字幕/キャプションを自動生成します。この機能により、アクセシビリティが確保され、ソーシャルメディアショートの説教クリップがより魅力的になります。
3
Step 3
カスタマイズと編集
エディターを使用して説教クリップを洗練させます。ロゴや色などのブランディングコントロールを追加し、メディアライブラリアセットを組み込み、テンプレートを適用して、視聴者に響くインパクトのある短編コンテンツを作成します。
4
Step 4
ソーシャルメディア向けにエクスポート
説教ビデオが完成したら、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化されたアスペクト比でエクスポートします。磨かれたコンテンツは、より広い視聴者に共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

包括的な説教シリーズとコースを開発

広範な説教シリーズや教育コンテンツを体系的に作成・共有し、ミニストリーのリーチを世界的に拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして教会がソーシャルメディア向けの説教クリップを作成するのを助けますか？

HeyGenは、長い説教ビデオから魅力的な短編コンテンツを作成するプロセスを簡素化します。エディターを使用して説教クリップを簡単にカットし、キャプションを追加し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化できます。教会にとって理想的です。

HeyGenは説教コンテンツの作成を強化するためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターの生成や正確な字幕やキャプションの自動作成など、さまざまな技術的な強化のための高度なAIツールを活用しています。これにより、説教コンテンツをダイナミックなソーシャルコンテンツに変換するプロセスが効率化されます。

HeyGenは既存の説教コンテンツをソーシャルメディアショートに効率的に再利用できますか？

もちろんです。HeyGenは、説教コンテンツをダイナミックなソーシャルメディアショートに効率的に再利用するために設計されています。ビデオをアップロードし、テンプレートを利用し、ブランディングコントロールを追加し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比を調整できます。

HeyGenは説教ビデオの視覚的カスタマイズとブランディングをどのようにサポートしますか？

HeyGenはエディター内で強力なブランディングコントロールを提供し、カスタムロゴの追加、色の調整、さまざまなテンプレートやシーンの利用が可能です。これにより、すべてのソーシャルコンテンツで一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。