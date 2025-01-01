セルフサービスチュートリアルビデオを簡単に作成
AIアバターを活用したダイナミックでスケーラブルなビデオコンテンツで顧客教育とユーザー満足度を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑なSaaS製品の新規ユーザー向けに設計された60秒のセルフサービスオンボーディングビデオを想像してください。インタラクティブなウォークスルーで初期設定を案内します。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、落ち着いたバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用してフレンドリーなガイドを提供し、アクセシビリティのために字幕を追加し、スムーズなユーザー体験を保証します。
マーケティングチームやカスタマーサポートマネージャーがスケーラブルなコンテンツ戦略を求めている場合に向けた、包括的なナレッジベースのためのダイナミックな30秒のビデオで顧客教育を強化してください。このビデオは、インフォグラフィックスタイルのビジュアルとモチベーショナルなスコアを備え、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとボイスオーバー生成を使用して巧みに作成され、インパクトのある配信を実現します。
製品主導の成長に焦点を当てたプロダクトマネージャーやUXデザイナー向けに、新しい製品アップデートを紹介する50秒のアプリ内ガイドビデオをデザインしてください。このナラティブは、ストーリーテリングのビジュアルスタイル、ミニマリストの美学、アンビエントミュージックを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速に作成し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、効果的なコンテンツ作成を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして顧客教育のためのセルフサービスビデオチュートリアルの作成を効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとダイナミックなボイスオーバーを使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、セルフサービスチュートリアルビデオを効率的に作成する力を提供します。この機能により、スケーラブルなコンテンツ戦略が加速し、一貫性のある高品質な顧客教育資料が確保されます。
HeyGenはインタラクティブなウォークスルーを開発し、セルフサービスオンボーディングを改善するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、セルフサービスオンボーディングのための魅力的なインタラクティブウォークスルーをデザインします。ユーザー体験を向上させ、製品の採用をシームレスで直感的にする魅力的なアプリ内ガイドを簡単に作成できます。
HeyGenは魅力的なビジュアルコンテンツで顧客トレーニングプラットフォームを強化できますか？
もちろんです。HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して高品質なビデオコンテンツを迅速に制作することで、顧客トレーニングプラットフォームを大幅にアップグレードします。多言語の字幕とキャプションを追加して、ナレッジベースがすべてのユーザーにとってアクセス可能で効果的であることを保証します。
HeyGenは多様なアプリ内ガイドとナレッジベースビデオの制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、直感的なテキストからビデオへの機能と広範なメディアライブラリを通じて、アプリ内ガイドとナレッジベースビデオのコンテンツ作成を簡素化します。さまざまなアスペクト比やブランディング要素を含む、カスタマイズされたビジュアルラーニングコンテンツを簡単に生成し、包括的な顧客教育戦略をサポートします。