AIで簡単にセキュリティビデオを作成
HeyGenの直感的な字幕/キャプション機能で、ビデオ品質を迅速に向上させ、重要な詳細を追加します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
セキュリティ専門家を対象に、AIビデオエディターの高度な機能をセキュリティビデオ分析に活用する方法を示す、90秒の説得力のある説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで技術志向にし、魅力的なAIアバターが権威ある声でナレーションを行い、重要な機能の利点を強調する正確な字幕/キャプションを追加します。
企業のセキュリティチーム向けに、迅速なセキュリティビデオ更新の生成効率を示す45秒のダイナミックな指導ビデオを作成してください。HeyGenのテンプレートとシーンを使用した緊急のビジュアルスタイルを採用し、スクリプトからのテキストからビデオへの直接的で明確なナレーションを生成して、重要なセキュリティ情報の迅速な伝達を示します。
法執行機関および調査ユニット向けに、法医学分析のための高度なビデオ品質改善技術に焦点を当てた2分間の包括的なトレーニングビデオを制作してください。ビジュアルアプローチは綿密で証拠に基づいたものであり、HeyGenのナレーション生成を通じて生成された正確で中立的なナレーションを伴い、困難なセキュリティ映像で重要な安定化と視覚的詳細の強化を達成する方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして監視ビデオ編集を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオエディターを提供することで、監視ビデオ編集を簡素化します。ビデオ品質を簡単に向上させ、セキュリティ映像にさまざまなビデオ強化技術を適用して、より明確な分析を可能にします。
HeyGenはセキュリティビデオの品質を向上させたり、重要な情報を追加するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは編集ツールを通じてビデオ品質の大幅な向上を可能にします。また、ビデオ映像に日付と時間を簡単に追加したり、セキュリティビデオ内の重要な詳細を示すために重要なテキストやキャプションを組み込むことができます。
HeyGenはセキュリティ映像の編集にどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは高度なAIビデオエディターとして機能し、AIアバターやテキストからビデオへの生成などの機能を提供して、セキュリティ映像の説明セグメントを作成します。これらのツールはビデオの強化や複雑な情報をアクセスしやすくするのに役立ちます。
HeyGenはセキュリティビデオのさまざまなフォーマットや最終出力をどのようにサポートしていますか？
HeyGenはセキュリティビデオの柔軟な出力オプションをサポートしており、さまざまなプラットフォームやディスプレイに合わせたアスペクト比のリサイズが可能です。その強力なエクスポート機能により、最終ビデオが意図した用途に準備されます。