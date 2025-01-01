HeyGenは、安全なコーディングトレーニングビデオを作成するプロセスを簡素化し、非専門家でも利用可能です。安全なソフトウェア開発の原則やプログラミングの決定を詳細に記述したスクリプトを入力するだけで、AIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを生成し、チームが複雑な編集ではなく重要な安全なコーディングコンテンツに集中できるようにします。