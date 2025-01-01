プロのヒントで簡単にスクリーンキャストビデオを作成
ソフトウェアデモやチュートリアルのための魅力的なスクリーンキャストを作成し、AI生成のボイスオーバーを簡単に追加してエンゲージメントを高めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員をオンボードするための企業トレーナー向けに、先進的なスプレッドシート機能に関する2分間のトレーニングビデオを制作してください。魅力的で情報豊富なビジュアルスタイルと画面上のテキストを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を効果的に使用して、迅速なコンテンツ作成をサポートするフレンドリーなナレーションを提供します。
新機能リリースを強調するために、画面とウェブカメラの録画を特徴とする60秒のビデオを開発してください。製品マネージャーを対象に、問題解決志向のデモンストレーションを簡潔に提供し、正確なビジュアルキューと効率的な声で明確さを高め、HeyGenの字幕/キャプションを使用して明確さを向上させます。
複雑なコーディング概念を説明する1分間のスクリーンキャストビデオを設計してください。オンラインコースの作成者や教育者を対象に、教育的でテンポの良いビジュアルスタイルとプロフェッショナルなビジュアルエイドを必要とし、HeyGenのAIアバターを統合して情報を魅力的に提示し、技術的なニュアンスを明確にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ編集と作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。セグメントを簡単に「トリム＆カット」し、「AI強化ビデオツール」を通じて高品質な出力を確保できます。
HeyGenでスクリーンキャストビデオを作成できますか？
HeyGenは主にAI生成ビデオに焦点を当てていますが、「画面とウェブカメラの録画」などのコンテンツのポストプロダクションにシームレスに統合されます。生の映像をアップロードし、「AI生成のボイスオーバー」と自動「キャプション」を追加して、プロフェッショナルな「ソフトウェアデモ」や「トレーニングビデオ」を作成できます。
HeyGenが提供するAI強化ビデオツールは何ですか？
HeyGenは「AIアバター」、「ボイスオーバー生成」、および「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を含む強力な「AI強化ビデオツール」を提供します。これらの機能は「スクリプト作成」とビデオ制作を効率化し、「YouTube」などのプラットフォームに適した洗練された最終製品を保証します。
HeyGenでビデオをどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenはロゴや色などの「ブランディングコントロール」を提供し、カスタマイズ可能な「テンプレート＆シーン」を用意しています。また、「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用し、「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」を調整して、「インタラクティブビデオ」コンテンツを完璧にカスタマイズできます。