AIで簡単にSAPチュートリアルビデオを作成

SAP学習コンテンツをすぐに始めましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して、高品質なチュートリアルを迅速に制作します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なデータアーキテクトやSAP開発者向けに、SAP Datasphere内でのデータ統合の効果的な実装方法を説明する90秒の詳細なマイクロラーニングビデオを開発してください。視覚スタイルは非常に技術的で、データフローの設定や関連するコードスニペットの正確な画面キャプチャを伴い、複雑なプロセスをステップバイステップで説明する権威ある明確な声でナレーションを行います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、技術用語や指示の絶対的な正確性を確保し、シームレスな技術ガイドを提供します。
サンプルプロンプト2
ビジネスアナリストやデータサイエンティストがSAP Analytics Cloudで効率的にアナリティックモデルを作成する方法は？主要なステップを示す2分間のハンズオンチュートリアルを制作してください。ビデオは、SACインターフェース内でのライブクリックやドラッグアンドドロップアクションを示す、魅力的でインタラクティブな視覚スタイルを採用し、熱心で知識豊富な声でサポートします。HeyGenの字幕/キャプションを使用して重要な用語やステップを強調し、実践的なハンズオン体験を求める視聴者の理解を深めます。
サンプルプロンプト3
機能コンサルタントやシステム管理者に、SAP Fioriの迅速なアクティベーションプロセスを45秒のマイクロラーニングビデオで指導します。このチュートリアルは、Fioriランチパッドでのアクティベーションステップを示すダイナミックな視覚スタイルと、アップビートで直接的かつアクション指向の声でナレーションを行います。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで視覚的に一貫したビデオを迅速に組み立て、この重要な機能タスクの迅速かつ明確なデモンストレーションを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

SAPチュートリアルビデオの作り方

プロフェッショナルで魅力的なSAPチュートリアルビデオを効率的に作成し、あらゆるトピックに対して高品質な学習体験を提供します。

1
Step 1
AIアバターを選ぶ
まず、プレゼンターとしての「AIアバター」を選択します。これにより、「SAPチュートリアル」に一貫性と親しみやすさを提供し、視聴者のエンゲージメントを高めます。
2
Step 2
ナレーション用のスクリプトを追加
チュートリアルのスクリプトを入力し、プラットフォームが「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して自然な音声を生成します。これにより、最も「技術的」なSAPの概念でも明確に伝えることができます。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを適用
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、組織のアイデンティティに合わせてビデオをカスタマイズします。メディアライブラリからビジュアルを統合し、「高品質なビデオ」を作成してSAPプロセスを明確に示します。
4
Step 4
完成したチュートリアルをエクスポート
完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してSAPチュートリアルビデオをさまざまなプラットフォームに合わせてエクスポートします。これにより、貴重な洞察が包括的な「学習体験」に貢献します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なSAPの概念を簡素化

難しいSAPの機能を明確で簡潔で視覚的に魅力的なビデオチュートリアルに変換し、技術的な学習をすべてのユーザーにとってアクセスしやすくします。

よくある質問

HeyGenは初心者向けの技術的なSAPチュートリアルの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAI機能には、AIアバターやスクリプトからのテキストビデオが含まれており、SAP S/4HANAやSAP Datasphereの高品質なビデオを制作するプロセスを効率化し、複雑な技術的トピックをより良い学習体験として提供します。

HeyGenを使用して、どのような具体的なSAP技術トピックをハンズオン学習体験としてカバーできますか？

SAP Analytics Cloud、SAP Business Technology Platform、または統合プロセスなど、さまざまな技術的なSAP分野の詳細なビデオチュートリアルを作成し、HeyGenの視覚的な機能を通じて包括的なハンズオン体験を提供できます。

HeyGenのAI機能は、複雑なSAPの機能的および技術的トレーニングのための高品質なビデオをどのように保証しますか？

HeyGenは、リアルな音声生成やAIアバター、プロフェッショナルなテンプレートなどの高度なAI機能を活用し、複雑なSAPの機能的および技術的な概念を明確に示す高品質なビデオを制作します。

HeyGenはSAPの入門ガイド用のカスタマイズされたマイクロラーニングコンテンツの作成を支援できますか？

はい、HeyGenはブランディングコントロール、カスタムメディア、正確な字幕/キャプションをサポートしており、SAPシステムの入門ガイドや効果的なマイクロラーニングモジュールをカスタマイズして制作し、全体的な学習体験を向上させます。