Salesforceチュートリアルビデオを作成：迅速かつ簡単に
スクリプトからプロフェッショナルなSalesforceトレーニングビデオを迅速に制作し、テキスト-to-ビデオを使用して管理者とユーザーの学習を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チーム向けに、Salesforceの「顧客」データを使用して魅力的な「セールスピッチ」を作成する方法を紹介する45秒のインパクトのあるビデオを作成します。ビジュアルスタイルはダイナミックでプロフェッショナルにし、エネルギッシュで説得力のある音声トーンを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に開発し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオで洗練された高インパクトのプレゼンテーションを確保し、データ駆動型の販売の力を強調します。
Salesforce内で「認定管理者」やITプロフェッショナルを目指す人々のための主要な利点とキャリアパスを詳述する60秒の情報ビデオが必要です。ビジュアルスタイルは教育的で、明確で権威あるナレーションをサポートし、優れた「トレーニングビデオ」リソースとなります。HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連するビジュアルでコンテンツを豊かにします。
「Salesforce」内の特定の「ビジネスアナリティクス」機能、例えばレポート生成やダッシュボードのカスタマイズを強調する30秒のスリークなデモンストレーションビデオを作成します。このビデオはデータアナリストやSalesforceのパワーユーザーを対象としており、モダンでクリーンなビジュアル美学と正確で魅力的な音声スタイルを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、AIアバターを使用して複雑な情報を明確かつ簡潔に提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは認定管理者向けのSalesforceトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、包括的なSalesforceトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを魅力的なビデオ教材に変換し、認定管理者やすべてのトピックに関する深い知識を求める人々に効果的な学習を保証します。
HeyGenが顧客向けのインパクトのあるセールスピッチビデオの開発に理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、製品の利点を明確に伝え、顧客の課題に対応する魅力的なセールスピッチビデオを作成するための強力なツールを提供します。プロフェッショナルなテンプレートとAIアバターを活用して、自信を持って要約を伝え、販売戦略を強化し、収益を向上させます。
HeyGenの機能を使用してSalesforceビデオ素材の外観をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールと豊富なメディアライブラリを提供し、Salesforceビデオ素材をカスタマイズできます。ロゴ、ブランドカラー、ストック映像を組み込むことで、チュートリアルやセールスピッチがさまざまなプラットフォームでブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenは、チュートリアルから製品推奨まで、多様なSalesforceコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、コア開発と統合をカバーする詳細なチュートリアルから簡潔な製品推奨まで、幅広いSalesforceコンテンツを制作する力を与えます。テキスト-to-ビデオとボイスオーバー生成を活用して、すべてのトピックをカバーし、オーディエンスの知識を深める有用なビデオを迅速に作成します。