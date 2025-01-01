数分でコンバージョンを促進するセールスビデオを作成

AIアバターを活用して、複雑な編集なしでコンバージョンを促進するパーソナライズされたビデオメッセージを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的なリードを対象にした30秒の魅力的なビデオを開発し、興味を引き、連絡先情報を収集します。親しみやすく直接的なビジュアルと音声スタイルを採用し、「パーソナライズされたビデオメッセージ」を届けます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して温かみのある人間らしいタッチを加え、「リードジェネレーション」を支援し、視聴者にあなたの提供内容をもっと知ってもらい、初期の接触を確立します。
サンプルプロンプト2
検討段階にいる顧客をターゲットにした60秒のインスピレーションを与える短編ビデオを作成し、「コンバージョンを促進」します。ビジュアルスタイルはモダンで洗練され、希望に満ちたイメージと高揚感のある背景音楽を使用して、力強い「ストーリーテリング」メッセージを伝えます。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、顧客の成功と製品の価値を強調するプロフェッショナルなビデオを迅速に組み立て、購入決定を促します。
サンプルプロンプト3
忙しい営業担当者や小規模ビジネスオーナー向けに、迅速に「セールスビデオを作成」するための20秒のダイナミックな短編セールスビデオを制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、画面上のテキストは明確で簡潔です。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を実装してコンテンツ作成を効率化し、重要なポイントを音声と「字幕/キャプション」で効果的に伝え、最大のインパクトと迅速な理解を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

セールスビデオの作り方

HeyGenのAIを活用して、視聴者を魅了し、メッセージを効果的に伝えるセールスビデオを迅速に作成し、B2Bセールスとリードジェネレーションを簡素化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
魅力的なセールスメッセージを書くことから始めましょう。私たちの高度な**テキストからビデオへのツール**が、スクリプトを洗練されたビデオに変換し、作成プロセスをシームレスかつ効率的にします。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
ブランドを代表する多様な**AIアバター**から選び、リアルなボイスオーバー生成を備えたパーソナライズされたビデオメッセージを作成し、見込み客に響かせます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを強化
包括的な**オンラインビデオエディター**を利用して、背景シーンやライブラリからのメディアを追加し、カスタムロゴや色でメッセージを強化します。
4
Step 4
生成して共有
完成したセールスビデオをプレビューし、最終調整を行った後、希望のアスペクト比でエクスポートし、**コンバージョンを促進**し、B2Bセールスの取り組みを向上させる準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

AIを活用した説得力のあるビデオを作成し、ポジティブな顧客体験やテスティモニアルを紹介して信頼を築き、コンバージョンを促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効率的にセールスビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは革新的なセールスビデオクリエーターで、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換することで、セールスビデオの作成を簡素化します。このテキストからビデオへのツールは、カスタマイズ可能なテンプレートと組み合わせて、魅力的なセールスマテリアルを迅速に制作することを可能にします。

HeyGenはパーソナライズされたビデオメッセージにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenは最先端のAIアバターテクノロジーとリアルなAIボイスを活用して、B2Bセールスやリードジェネレーションに最適な非常にパーソナライズされたビデオメッセージを作成します。これにより、ターゲットオーディエンスとの本物のつながりを実現します。

HeyGenは高品質な製品デモを簡単に作成するのに使えますか？

もちろんです。HeyGenのオンラインビデオエディターを使用すると、スクリプトベースの編集と強力なブランディングコントロールを活用して、プロフェッショナルな製品デモを簡単に作成できます。また、動的な字幕を追加して、視聴者のエンゲージメントを高めることも可能です。

HeyGenはどのようにしてビジネスのコンバージョンを促進するのを助けますか？

HeyGenは、AIアバターと動的なテキストからビデオへの機能を活用した魅力的なビデオストーリーテリングを通じて、ビジネスのコンバージョンを促進します。そのシームレスな統合により、ワークフローがさらに効率化され、リードジェネレーションの取り組みが強化されます。