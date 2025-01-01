コンバージョンを高めるセール広告ビデオを作成
HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して、魅力的なビデオ広告で簡単にビジネスを成長させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターとエージェンシーを対象にした45秒の「ビデオ広告」キャンペーンを開発し、革新的な広告フォーマットでキャンペーンのROIを大幅に改善する方法を示します。魅力的な「AIアバター」をプレゼンターとして使用し、自信に満ちたトーンで「ボイスオーバー生成」による主要な統計と利点を伝えます。ビジュアルはクリーンでプロフェッショナルな美学を持ち、インフォグラフィックと画面上に明確に表示された強力な「コール・トゥ・アクション」を組み込みます。
プロダクトマネージャーとスタートアップ向けに設計された60秒の「製品プロモーションビデオ」を制作し、新しいテクノロジーガジェットのユニークな販売ポイントを説明します。スムーズなトランジションを備えた洗練されたモダンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して高品質の背景映像を提供し、「スクリプトからのテキストビデオ」で洗練されたナラティブを作成します。音声は落ち着いた権威ある声で特徴を説明し、エレガントな背景音楽を添えて、ユーザーが「ブランドメッセージをカスタマイズ」する方法を効果的に強調します。
ソーシャルメディアインフルエンサーとコンテンツクリエイター向けに特別に設計された15秒の「セール広告ビデオ」を生成し、Instagramのようなプラットフォームに最適化します。ビジュアル体験は高速で視覚的に魅力的で、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してモバイル視聴に最適化され、音声なしでも注目を集める太字の「字幕/キャプション」を画面に表示します。背景音楽はトレンディでアップビートなものを選び、即時のエンゲージメントとコンバージョンを促します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして売上向上のための魅力的なビデオ広告を作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIを活用したツールと豊富なテンプレートで、魅力的なビデオ広告の作成を簡単にします。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、目立ち行動を促すセール広告ビデオを簡単にカスタマイズできます。
HeyGenのビデオ広告でブランドの存在感をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenのビデオ広告メーカーでは、ロゴやカラーの統合からアニメーションテキストやAIアバターの追加まで、ブランドの存在感を完全にカスタマイズでき、ビデオ広告があなたのユニークなアイデンティティを反映します。
HeyGenで勝利するビデオ広告を作成するためにどのようなクリエイティブ資産を使用できますか？
HeyGenは豊富なメディアライブラリを提供し、ストッククリップや画像を使用できるほか、自分の資産をアップロードして動的なUGCビデオ広告を作成できます。AIを活用したツールでこれらの要素をシームレスに統合し、明確なコール・トゥ・アクションを持つ勝利するビデオ広告を実現します。
HeyGenはどのようにしてビデオ広告の作成を簡単かつ効率的にしますか？
HeyGenはドラッグ＆ドロップエディターとすぐに使えるテンプレートでクリエイティブプロセスを簡素化する簡単なビデオ広告メーカーです。テキストから直接短い動画を迅速に生成でき、すべてのソーシャルメディア広告プラットフォームにおいてビデオ広告の作成をシンプルかつ効率的にします。