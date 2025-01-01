安全コンプライアンスチュートリアルビデオを簡単に作成

スクリプトからのテキストビデオで、OSHA準拠の安全トレーニングビデオとeラーニングソリューションを即座に生成します。

サンプルプロンプト1
経験豊富な技術者を対象にした、危険物取り扱いに関するOSHA準拠のリフレッシャービデオを60秒で制作してください。この安全コンプライアンスチュートリアルビデオは、正しい手順を示すクリアなアニメーションを利用し、陽気なバックグラウンドミュージックトラックと共に、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して詳細なスクリプトから効率的に構築されます。
サンプルプロンプト2
年次安全レビューに参加するすべてのオフィスおよび現場の従業員向けに、緊急避難手順に焦点を当てた30秒の簡潔なビデオを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで直接的であり、AIアバターが落ち着いた明確なナレーションを提供し、HeyGenのAIアバターフィーチャーを活用して洗練されたバーチャルプレゼンターを作成します。
サンプルプロンプト3
オフィス環境の従業員向けに、職場の安全意識を高めるための50秒の一般的な安全啓発ビデオを開発してください。このeラーニングソリューションは、明るくイラスト的なビジュアルスタイルと親しみやすく励みになるトーンを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンライブラリから簡単にシーンを選択してカスタマイズすることで、チームがトレーニングをカスタマイズできるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

安全コンプライアンスチュートリアルビデオの作り方

AIアバターと既存のスクリプトを使用して、プロフェッショナルでOSHA準拠の安全トレーニングビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
HeyGenに安全コンプライアンススクリプトを入力します。当プラットフォームは「スクリプトからのテキストビデオ」技術を活用し、書かれたコンテンツを自動的に音声ナレーションに変換し、制作を効率化します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
安全トレーニングコンテンツを提示するために、多様な「AIアバター」から選択します。選んだアバターをパーソナライズし、指導スタイルと受講者に最適な声を選びます。
3
Step 3
字幕とブランディングを追加
すべての学習者に対する明確さとアクセス性を高めるために、ビデオに「字幕/キャプション」を自動生成します。会社のロゴや色を含むブランディングを適用し、一貫性とプロフェッショナリズムを維持します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
チュートリアルが完成し、レビューされたら、高品質の安全トレーニングビデオを「エクスポート」します。さまざまな解像度とアスペクト比を利用して、eラーニングソリューションやLMSでシームレスに展開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

安全トレーニングのエンゲージメントを向上

AIアバターとダイナミックなビジュアルを活用して、従業員のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させる魅力的な安全トレーニングビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な安全コンプライアンスチュートリアルビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用して、スクリプトをダイナミックなコンテンツに変換することで、安全コンプライアンスチュートリアルビデオを簡単に作成できます。アニメーションを組み込み、実際のシナリオをシミュレートして、効果的にカスタマイズされたOSHA準拠のトレーニングビデオを作成し、学習者のエンゲージメントを向上させます。

HeyGenは私のスクリプトをプロフェッショナルな安全トレーニングビデオに迅速に変換できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能により、複雑な編集なしで、書かれたコンテンツを高品質のプロフェッショナルなビデオ制作に迅速に変換できます。この効率的なプロセスは、スケーラブルな安全トレーニングコースの作成に最適です。

HeyGenは多言語の安全トレーニングビデオを多様な労働力に提供することをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力な多言語サポートと自動字幕およびローカリゼーション機能を提供しており、グローバルなオーディエンスに安全トレーニングビデオを簡単に提供できます。これにより、eラーニングソリューションがすべての従業員にとってアクセス可能で効果的になります。

HeyGenのAIアバターは、OSHA準拠のトレーニングを効果的に作成する上でどのような役割を果たしますか？

HeyGenのAIアバターは、一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供し、OSHA準拠のトレーニングにおいて魅力的で情報豊富なビデオコンテンツを生成することができます。これらのリアルなアバターは、複雑な安全情報を明確かつ簡潔に提示し、安全トレーニングビデオを強化します。