リテールチュートリアルビデオを作成して売上を向上させましょう

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルな製品デモンストレーションビデオに変換し、売上と製品マーケティングを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存および潜在顧客に新しいロイヤルティプログラムの特典を知らせるための60秒のプロフェッショナルな説明ビデオを作成してください。ビデオはクリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、親しみやすいナレーションを加えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して制作を効率化し、字幕を追加してこの重要なマーケティングビデオのアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーや店舗マネージャー向けに、迅速な在庫管理のヒントを提供する30秒のリテールチュートリアルビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは実用的で簡潔であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなビジュアルを使用して重要なポイントを効果的に示します。このクイックガイドは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、効率的な在庫管理がどのように売上を大幅に向上させ、eコマースの運営を改善するかを示します。
サンプルプロンプト3
当社のセルフチェックアウトキオスクを初めて使用する買い物客を対象とした、使いやすい45秒の製品デモンストレーションビデオを想像してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確で段階的であり、安心感のあるトーンで、HeyGenのAIアバターがユーザーをスムーズにプロセスに導きます。最終エクスポートは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、顧客体験を向上させるための効果的な製品デモンストレーションとなります。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リテールチュートリアルビデオの作り方

HeyGenの直感的なツールを使って、製品の理解と売上を向上させる魅力的なハウツービデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
スクリプトとアウトラインを作成
ビデオの内容を作成することから始めましょう。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、チュートリアルを簡単に構成し、明確で簡潔なメッセージを確保します。
2
Step 2
ビジュアルスタイルを選択
多様な「テンプレートとシーン」から選んで、完璧な背景を設定します。リアルな「AIアバター」を取り入れて、製品情報をダイナミックに提示し、エンゲージメントを高めましょう。
3
Step 3
魅力的なメディアとブランディングを追加
広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して、製品ショットや関連ビジュアルを統合します。独自の「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を適用して、リテールビデオがブランドアイデンティティに一致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配信
チュートリアルビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、ソーシャルメディアやYouTubeなどのさまざまなプラットフォーム向けにエクスポートします。自動化された「字幕」を含めて、リーチとアクセシビリティを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高性能な製品デモを作成

AIを活用して、リテール顧客を魅了し、売上を向上させる高性能な製品デモンストレーションと説明ビデオを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なリテールチュートリアルビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAI生成ツールキットを使用すると、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなリテールチュートリアルビデオに変換できます。AIアバターとナレーションを活用することで、ビデオマーケティングと製品デモンストレーションのプロセスを大幅に効率化し、売上を向上させます。

HeyGenはリテールマーケティングビデオのブランディングをサポートできますか？

もちろんです！HeyGenはさまざまなビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやブランドカラーを説明ビデオや製品デモンストレーションに組み込むことができます。これにより、すべてのソーシャルメディアやYouTubeコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを確保できます。

HeyGenは製品のハウツービデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenを使用すると、テキストベースのスクリプトをAIアバターと自動生成された字幕を使用してビデオに変換することで、簡単にハウツービデオや製品デモンストレーションを作成できます。プラットフォームはまた、広範なビデオ編集スキルを必要とせずにリテールビデオコンテンツを強化するためのメディアライブラリを提供しています。

HeyGenはソーシャルメディアやeコマースなどの異なるプラットフォーム向けにリテールビデオをどのように最適化しますか？

HeyGenはアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、ソーシャルメディア、YouTube、またはeコマースサイト向けにリテールビデオを完全に最適化します。この機能により、製品マーケティングとデモンストレーションのためのビデオマーケティングのリーチを最大化します。