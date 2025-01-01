リセラートレーニングビデオ：チームのパフォーマンスを向上させる
HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的なリセラートレーニングビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新製品のリリースに焦点を当てた、継続的なリセラートレーニングビデオシリーズのための90秒のダイナミックなセグメントを想像してください。経験豊富な営業チームに迅速なアップデートを提供することを目的とし、HeyGenの強力な「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、書かれたメモを魅力的なコンテンツに変換します。ビジュアルスタイルは情報的で会話的であり、プロフェッショナルなAIアバターが明確なナレーションでメッセージを伝えます。
国際的なネットワークを対象とした、複雑な製品構成を詳述する2分間の包括的なリセラートレーニングビデオを作成します。この指導用ビデオは、HeyGenの「AIアバター」を活用して一貫したプレゼンテーションを行い、「ナレーション生成」機能を利用して多言語理解をサポートし、クリーンで普遍的に理解可能なビジュアルスタイルとクリアなナレーションを提供します。
技術パートナー向けに複雑な製品トレーニングを簡素化するための1分30秒のリセラートレーニングビデオのフォーカスセグメントを設計します。このビデオは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して複雑な概念を説明する、視覚的に豊かで説明的なスタイルを特徴とします。「字幕/キャプション」を含めて明確さとアクセシビリティを向上させ、正確で権威あるナレーションで各ステップを案内します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenはAIを使ってプロフェッショナルトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、プロフェッショナルトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。テキストを入力するだけで、HeyGenのAIアバターがメッセージを伝え、スクリプトを魅力的なコースに変換し、複雑な製品トレーニングを簡素化します。このテキストからビデオへの機能は、高品質なトレーニングコンテンツの制作を大幅に効率化します。
HeyGenはグローバルな従業員トレーニングのために多言語ナレーションを生成できますか？
はい、HeyGenは多言語サポートを提供しており、トレーニングビデオのためにさまざまな言語でナレーションを生成できます。この機能は、グローバルな従業員トレーニングに理想的であり、トレーニングコンテンツが多様な言語背景においてもアクセス可能で影響力を持つことを保証します。
HeyGenはビデオテンプレートのカスタマイズにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なトレーニングビデオテンプレートの広範なライブラリと強力なブランディングコントロールを提供しています。ユーザーは、ロゴ、色、ストックライブラリからのメディアを使用してテンプレートを簡単にカスタマイズし、すべてのビデオでブランドの一貫性を確保できます。この柔軟性により、真にユニークで魅力的なコースを作成できます。
HeyGenは既存の学習管理システムとトレーニングコンテンツの互換性がありますか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォームと互換性のあるビデオコンテンツを簡単にエクスポートできるように設計されており、既存の学習管理システム（LMS統合）にも対応しています。プロフェッショナルトレーニングビデオを標準フォーマットでエクスポートできるため、従業員トレーニングプログラムのために簡単にアップロードして配布できます。